Sexiest Woman Alive begeistert Fans mit ihrem Dekolleté: "Der stärkste Reißverschluss der Welt"

Paige Spiranac (29) posiert gerne in sexy Outfits vor der Kamera - diesmal forderte sie den Reißverschluss ihres Oberteils heraus. © twitter.com/PaigeSpiranac

Die 29-Jährige wurde im vergangenen Jahr von dem Männermagazin "Maxim" zur "Sexiest Woman Alive" gekürt und diesem Titel macht sie auch regelmäßig alle Ehre.

So posiert die Blondine immer wieder in knappen Outfits vor der Kamera und postet die schönen Schnappschüsse anschließend auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch am gestrigen Samstag gab es mal wieder ein neues Foto von der US-Amerikanerin, das die Herzen ihrer Fans höher schlagen ließ.

In dem brandneuen Beitrag sieht man Paige lächelnd auf einem Golfplatz in Florida stehen. Dabei trägt sie eine große schwarze Sonnenbrille auf der Nase und ein ebenso schwarzes Oberteil - ganz geschlossen ist das Top allerdings nicht.

Denn der Reißverschluss ihres Outfits ist halb geöffnet und so präsentiert die ehemalige Profi-Golferin nebenbei auch ihr sehr tiefes Dekolleté. In den Kommentaren unter dem Foto scherzen deshalb auch viele über den gewagten Auftritt - und die 29-Jährige witzelt gleich mit!

So schrieb ein Instagram-User: "Das ist der stärkste Reißverschluss der Welt!" Worauf die Influencerin scherzhaft antwortete: "Na, ich weiß ja nicht. Er ging immer wieder bis dahin auf..."