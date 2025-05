"Ich wurde krass gemobbt": Starfriseur Dejan Garz über die Schatten seiner Jugend

Alles in Kürze

Starfriseur Dejan Garz (30) hatte keine einfache Jugend. © Madita Eggers/TAG24

Besonders die Schulzeit sei für den 30-Jährigen zeitweise eine Belastungsprobe gewesen. "Ich wurde schon krass gemobbt", beichtet Dejan in der zweiten Folge des Podcasts "Shit happens" im Gespräch mit Influencerin Kiki. "Die Pausen haben sich angefühlt wie ein Spießrutenlauf", so der Influencer weiter.

Sobald die Schulglocke läutete, habe er gewusst, dass wieder eine Viertelstunde voller Sprüche und Anfeindungen vor ihm lag. Der Grund: Die Tatsache, dass Dejan Männer gut findet. Auch körperliche Übergriffe seien vorgekommen, wenn auch nicht regelmäßig. Trotzdem habe er versucht, drüberzustehen. Sich zu verstellen, sei für ihn nie eine Option gewesen.

"Ein offizielles Outing hatte ich nie. Bei mir war das schon immer klar", erklärt Dejan. Während andere in einer ähnlichen Situation versuchten, sich anzupassen, spielte er lieber mit Freundinnen Barbie, trug auffällige Frisuren und stand zu sich selbst. Wer ihn nach seiner Sexualität fragte, bekam eine ehrliche Antwort.

Seine Mutter erfuhr jedoch auf Umwegen von seiner Sexualität. Ihr damaliger bester Freund habe Dejan auf einer Dating-Seite für homosexuelle Männer entdeckt und konfrontierte sie damit. "Er hat sie gefragt: 'Ist das dein Sohn?' und ihr einen Screenshot geschickt", so der Haarfluencer.