"Gejammer": Ikke Hüftgold spottet über "Frauen"-Song von Katja Krasavice

Limburg an der Lahn - Es ist ohne Zweifel eine musikalische Herausforderung der ganz besonderen Art: Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold (47, " Dicke Titten, Kartoffelsalat ") macht sich in einem Instagram-Video auf äußerst provokante Art und Weise über den kürzlich herausgekommenen "Frauen"-Song von Katja Krasavice (26) lustig - was die selbsterklärte "Boss Bitch" wohl davon hält?

Mit Sonnenbrille, Kappe und einer Dose Apfelwein in der Hand verspottet Ikke Hüftgold (46) in einem Instagram-Video den Song "Frauen" von Katja Krasavice (26). © Montage: Screenshot/Instagram/katjakrasavice, Screenshot/Instagram/ikkehueftgold

In dem Clip tritt der 46-Jährige aus Limburg an der Lahn in Westhessen mit Sonnenbrille, Schirmmütze und einer Dose Apfelwein in der Hand auf und verunglimpft den Song der Leipzigerin, indem er ihn mit verändertem Text mitsingt.

Parallel dazu werden auch mehrere Original-Sequenzen aus dem Lied eingespielt, wodurch der Eindruck entsteht, Katja und Ikke sängen gemeinsam ein Duett.

In dem Kommentar des Schlagersängers zu dem Video ist zu lesen: Schnell mal der @katjakrasavice den Song aufgehübscht! Dieses einseitige Gejammer ist ja sonst nicht zu ertragen 🤪." Zudem spielt Ikke auch auf den Konflikt zwischen Katja Krasavice und Pop-Titan Dieter Bohlen (69) an: "Vielleicht will @dieterbohlen ja mitsingen 😍🤣."

Die Verse, welcher der Limburger zu dem Song vorträgt, haben es in sich. Während die 26-Jährige das Empowerment der Frauen besingt, kommentiert Ikke Hüftgold dies unter anderem mit den Worten: "Männer müssen schon gar nichts / Männer trinken sich die Welt, bis sie ihnen gefällt / auch wenn alles am Arsch ist / wird sofort 'ne neue Runde nachbestellt."