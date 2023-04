Katja Krasavice packt über "Narzisst" Dieter Bohlen aus: "Er redet nur mit den Männern"

Berlin - Nach dem Ende der aktuellen " Deutschland sucht den Superstar "-Staffel am gestrigen Samstagabend spricht Jurorin Katja Krasavice (26) in einem Interview mit der BILD Klartext.

Während des DSDS-Finales ignorierte Katja Krasavice (26) ihren Jury-Kollegen Dieter Bohlen (69) fast durchgängig. Doch in einem neuen Interview packt sie über ihn aus. © RTL / Stefan Gregorowius

Das Hauptthema: Natürlich Dieter Bohlen (69). Mit ihm liefert sich Katja seit mehreren Wochen eine öffentliche Schlammschlacht, beginnend mit seinen sexistischen Kommentaren gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange. Katja hatte daraufhin scharf gegen ihn geschossen und die 22-Jährige in Schutz genommen. Seitdem folgte ein Schlagabtausch nach dem anderen.

So auch im DSDS-Finale am gestrigen Samstag, als Katja die Kandidaten unverfroren vor den schlechten Gagen bei Dieters Tournee warnte. Bei dieser darf der diesjährige Sieger nämlich als "Belohnung" mit dabei sein. Abgesehen davon straften sich die beiden verfeindeten Juroren mit gegenseitiger Ignoranz.

"Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich", erklärt sie im dazu im BILD-Interview. "Ich lasse nicht zu, dass neben mir jemand sitzt, der diese Werte in den Boden stampft." Deshalb könne sie sich auch nicht vorstellen, für eine weitere Staffel in der DSDS-Jury Platz zu nehmen.

Erst im vergangenen Jahr veröffentlichten Katja, Dieter und Pietro Lombardi (30) gemeinsam den Song "You're My Heart, You're My Soul", von Beef waren sie damals weit entfernt, hatten sogar eine familiäre Beziehung zueinander: "Dieter nannte mich Schatzi." Das ging so weit, dass der Pop-Titan die 26-Jährige höchstpersönlich in die DSDS-Jury einlud - eine Tatsache, die er inzwischen bestreitet.