Ikkimel sagt USA-Auftritt ab: "Das ist inakzeptabel"

Berlin - Ikkimel (28) hat ihren geplanten Auftritt beim renommierten "South by Southwest"-Festival in Austin, Texas, abgesagt. Als Gründe nannte die Rapperin in einem Statement die politischen Entwicklungen in den USA und den Iran-Krieg .

Rapperin Ikkimel (28) hat eine klare politische Haltung. © David Hammersen/dpa

"Das aktuelle politische Klima und die Entscheidungen in der Außenpolitik der USA sind inakzeptabel. Konsequenterweise sage ich meinen Auftritt ab", schrieb Ikkimel in ihrer Instagram-Story. Ursprünglich war ihr Auftritt am 15. März im Rahmen des Musik- und Kulturfestivals geplant.

Ikkimel, die ihre oft provozierenden Texte immer auch als feministisch versteht, betonte, dass ihre Entscheidung ein bewusster, friedenspolitischer Akt sei. "Ich bin generell gegen Krieg", betonte die 28-Jährige. Ihre Absage sei eine direkte Konsequenz aus dieser Haltung.

Weiter hieß es: "Ich verabscheue und verurteile Länder, die Kriege beginnen, zutiefst und stehe persönlich für menschliche Toleranz, sozialen Zusammenhalt, Solidarität und Liebe."

Gleichzeitig erklärte die Berlinerin, dass sie sich darauf gefreut hätte, auf einem Festival zu spielen, "bei dem sich die Menschen frei fühlen, sich wohlfühlen und gegenseitige Werte und Gefühle von menschlicher Toleranz und Frieden teilen sollten".