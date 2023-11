Ilka Bessin hatte keine leichte Kindheit: "Bekam regelmäßig was auf den Hintern"

Ein weiterer Antrieb waren schlechte Erfahrungen in der Schule. "Ich war groß und moppelig, wurde gehänselt und machte das wett mit lustigen Sprüchen", sagte Bessin.

Auch an Ilka Bessins komödiantischen Talent waren die Eltern nicht unbeteiligt. Zu Hause habe ihr Vater "einen Witz nach dem anderen erzählt", sogar ihr erstes Bühnenprogramm hätten sie gemeinsam geschrieben, erinnerte sich die Brandenburgerin.

Bessin wuchs im brandenburgischen Luckenwalde als Tochter einer Näherin und eines Fernfahrers auf. Das Verhältnis sei nicht immer einfach gewesen: "Meine Eltern waren sehr streng. Ich bekam regelmäßig was auf den Hintern, und nicht zu wenig", gestand die 52-Jährige im Interview mit der Bild .

Ilka Bessin absolvierte in der ehemaligen DDR eine Koch-Ausbildung in einer Großküche. © Henning Kaiser/dpa

Bis zu den ersten Erfolgen war es freilich noch ein weiter Weg: Nach der Koch-Ausbildung in der Großküche des VEB Wälzlagerwerks Luckenwalde jobbte Bessin eine Weile als Kellnerin in einem Restaurant in Berlin, später versuchte sie sich als Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff.

Ihren ersten Auftritt als Cindy aus Marzahn hatte Ilka in den frühen 2000er-Jahren im "Quatsch Comedy Club" von Comedy-Legende Thomas Herrmanns (60). Bald gelang der Komikerin in ihrer Rolle als arbeitslose Blondine im pinken Jogginganzug der große Durchbruch.

Oft mit im Publikum, wenn Ilka als Cindy auf den Bühnen dieses Land stand: ihre Eltern. Und die fieberten mit ihrer inzwischen berühmten Tochter mit.

Während der Vater "immer Angst hatte, ich könnte ausgebuht werden", habe sich die Mutter vor Ilkas Auftritt bei Markus Lanz (54) vor lauter Aufregung erst einmal Mut antrinken müssen, so Bessin.

2016 hängte Ilka Bessin den Jogginganzug vorerst an den Kleiderhaken und schickte Cindy aus Marzahn in Comedy-Rente. Vor Kurzem dann die frohe Botschaft für die Fans: Zu Cindys 20. Geburtstag ist die Kult-Komikerin 2024 bei ihrer großen Deutschland-Tour noch einmal in ihrer alten Rolle zu sehen.