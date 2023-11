Ilka Bessin zieht Jogging-Anzug wieder an: Comeback für Cindy aus Marzahn

Berlin - Ilka Bessin (52) lässt die Bombe platzen: Zum 20. Geburtstag ihrer Kult-Figur Cindy aus Marzahn will die Komikerin 2024 noch einmal in den pinken Jogging-Anzug steigen.

Diese Rolle machte Ilka Bessin (52) berühmt: Cindy aus Marzahn. (Archivbild) © Keith Bedford/epa/dpa

"Leute es ist endlich so weit, ich darf es heute endlich verkünden ...", schrieb die Berlinerin in ihrem neuesten Post auf Instagram.

Die frohe Botschaft an die Fans: "Es geht wieder los! Cindy aus Marzahn kommt zurück und geht auf große Jubiläumstour."

Auf insgesamt 20 Shows in 20 Städten will Ilka Bessin unter dem Motto "Einmal Prinzessin und zurück" noch einmal in die Rolle schlüpfen, die sie in den frühen 2000ern berühmt machte.

Oder mit den Worten der "Prinzessin in Pink": "So schnell vergeht die Zeit: Meine liebste Cindy aus Marzahn wird 20, also eigentlich ist sie ja erst 23, aber das ist ein anderes Thema."

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert. "Mega geil. Meine erste Comedy-Show war bei Cindy aus Marzahn. Ich habe so gelacht", erklärte eine Nutzerin. Und eine andere: "Wunderschön, willkommen zurück Prinzessin!"