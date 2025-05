Im Luxushotel: Superstar Chris Brown nach Schlägerei verhaftet!

Der Sänger wurde kurz vor dem Beginn seiner Tour in Manchester verhaftet. © RICH FURY GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Ab dem 8. Juni wollte Chris Brown mit seiner "Breezy Bowl XX"-Tour in Großbritannien durchstarten, doch die Pläne könnten sich nun in Schall und Rauch aufgelöst haben.

Wie The Sun berichtet, wurde der 36-Jährige kurz nach zwei Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Hotel in der englischen Stadt Manchester von den britischen Beamten eingesackt.

Seitdem sitzt der "Loyal"-Interpret in Untersuchungshaft.

Die Verhaftung solle wohl mit einem Vorfall während eines Konzertes aus dem Jahr 2023 zusammenhängen. Ein Mitglied seiner Crew, der Musikproduzent Abe Diaw, reichte Klage gegen den Sänger ein.