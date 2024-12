Im ungewohnten Look: Comedy-Stars tanzen mit Bundesliga-Promi ins neue Jahr

"Das haben wir aber immer irgendwie versemmelt." In diesem Jahr hätten sich die beiden rechtzeitig Gedanken und Notizen gemacht und im Spätsommer zusammengesetzt und an dem Stück gearbeitet. "Und dann sind wir ins Studio gegangen und haben das aufgenommen."

"Lass uns feiern - auf ein gutes neues Jahr. Dieses Mal wird alles besser, als es letztes Jahr war", heißt es in dem Stück, das seit Mitte November auf Streaming-Plattformen zu hören ist. Das passende Video auf YouTube hat bislang mehr als 12.000 Abrufe. Gedreht wurde der feuchtfröhliche Clip in der Comedy Hall in Darmstadt.

Und wie feiert er selbst den Jahreswechsel? Am liebsten im engeren familiären Kreis, betonte Nachtsheim. Im neuen Jahr steht für den Eintracht-Frankfurt-Fan ein neues Projekt an. So will Nachtsheim nach einigen Verzögerungen endlich das Bühnenstück "Adlerherzen" über die Bundesligisten auf die Bühne bringen. Für ihn sei das ein ganz großes Projekt, sagte er.

Premiere im Bürgerhaus in Dreieich-Sprendlingen ist am 24. April.