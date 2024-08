In dieser Stadt gefällt es Sängerin Nina Chuba besser als in ihrer Heimat Hamburg!

Zuletzt spielte sie unter anderem auf dem Deichbrand-Festival in der Nordheide einen Slot bei bestem Sommerwetter und mit entsprechend guter Laune.

Als Nächstes stehen die letzten Gigs ihrer Open-Air-Tour auf dem Programm. Einer in ihrer nun Wahlheimat Berlin am 3. August und einer in Bochum am 24. August. Ihren Tour-Abschluss feiert sie einen Tag später, am 25. August, in Hamburg auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Alle drei Konzerte sind, wie auch schon die gesamte Tour, restlos ausverkauft.

Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten, müssen sich nun gedulden. Erst im Herbst 2025 ist die 25-Jährige wieder auf Tour. Dieses Mal aber in größeren Locations: Nina geht auf Arena-Tour.