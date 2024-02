In durchsichtigen Netz-Kleidern: "Madame Web"-Stars sorgen bei Premiere für Schnappatmung

Los Angeles - Passend zum Film ließen es sich die beiden Hauptdarstellerin des Superheldinnen-Streifens "Madame Web" nicht nehmen, in durchsichtigen Netz-Kleidern zur großen Premiere zu kommen. Doch während Sydney Sweeney (26) und Dakota Johnson (34) alle Blicke einfingen, scheint es ganz so, als wolle ihren Film kaum jemand sehen ...

Sydney Sweeney (26, r.) und Dakota Johnson (34) zogen alle Blicke auf sich. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES VIA AFP

In dem auf den Marvel-Comics basierenden Film von Sony spielt Johnson die titelgebende Madame Web, Sweeney wird indes zu Spider-Woman.

Was könnte also passender sein, als in Spinnennetz-artigen Kleidern zur Premiere zu kommen? Das scheinen sich die beiden Hollywood-Stars zumindest am Montagabend (Ortszeit) vor der Premiere in Los Angeles gedacht zu haben.

Sweeney ist seit einigen Jahre Everybody's Darling in der US-Filmbranche. Die 26-Jährige wurde durch "The Handmaid's Tale" und "Euphoria" zum Weltstar und lässt seitdem Männer- und Frauenherzen höherschlagen.

Sie erschien im teils durchsichtigen, figurbetonenden Spinnenkleid auf der Premiere. Auch ein Korsett war in das schwarze Dress eingearbeitet. "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson entschied sich ebenfalls für den Netz-Look. Ihr silbernes Kleid zeigte sogar noch mehr Haut.

Auch die anderen Hauptdarstellerinnen warfen sich in Schale - verzichteten allerdings auf das Spinnen-Motto.