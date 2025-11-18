In Serien-Hit mordet er ohne Atempause: Im wahren Leben stellte Tod ihn vor Zerreißprobe

Baltimore (USA) - In der Netflix-Serie "You" scheint Schauspieler Penn Badgley (39) das Morden regelrecht Vergnügen zu bereiten. Dass die Entscheidung über Leben und Tod aber auch viel Schmerz bereiten kann, hat der 39-Jährige in der Realität erlebt. Seine Partnerin Domino Kirke (41) erlitt zwei Fehlgeburten. Das Paar stand deshalb kurz vor der Trennung, schildert Page Six .

Penn Badgley (39) gibt tiefe Einblicke in sein Gefühls- und Beziehungsleben. © IMAGO/ZUMA Press Wire

"Das war unser zweiter gemeinsamer Verlust. Eine Zeit, in der es sich nicht so anfühlte, als würde der Kreislauf jemals brechen", erzählt der Netflix-Darsteller in seinem jüngst erschienenen Buch "Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age", welches das Promi-Portal unter die Lupe genommen hat.

Badgley und seine Liebste standen nach Fehlgeburt Nummer zwei sogar vor dem Beziehungs-Aus.

Der "You"-Killer berichtet, dass sich das Paar "isoliert" gefühlt habe, da man in einer Kultur lebe, wo man nicht viel über solche Ereignisse spreche und nicht wisse, wie man Betroffene unterstützen solle.

"Unser kleines Baby in diesen verzerrten Schwarz-Weiß-Ultraschallbildern zu sehen, ist eine schreckliche Erinnerung", gibt der US-Amerikaner ehrlich Einblick in seine Gefühlswelt.