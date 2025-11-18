In Serien-Hit mordet er ohne Atempause: Im wahren Leben stellte Tod ihn vor Zerreißprobe
Baltimore (USA) - In der Netflix-Serie "You" scheint Schauspieler Penn Badgley (39) das Morden regelrecht Vergnügen zu bereiten. Dass die Entscheidung über Leben und Tod aber auch viel Schmerz bereiten kann, hat der 39-Jährige in der Realität erlebt. Seine Partnerin Domino Kirke (41) erlitt zwei Fehlgeburten. Das Paar stand deshalb kurz vor der Trennung, schildert Page Six.
"Das war unser zweiter gemeinsamer Verlust. Eine Zeit, in der es sich nicht so anfühlte, als würde der Kreislauf jemals brechen", erzählt der Netflix-Darsteller in seinem jüngst erschienenen Buch "Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age", welches das Promi-Portal unter die Lupe genommen hat.
Badgley und seine Liebste standen nach Fehlgeburt Nummer zwei sogar vor dem Beziehungs-Aus.
Der "You"-Killer berichtet, dass sich das Paar "isoliert" gefühlt habe, da man in einer Kultur lebe, wo man nicht viel über solche Ereignisse spreche und nicht wisse, wie man Betroffene unterstützen solle.
"Unser kleines Baby in diesen verzerrten Schwarz-Weiß-Ultraschallbildern zu sehen, ist eine schreckliche Erinnerung", gibt der US-Amerikaner ehrlich Einblick in seine Gefühlswelt.
Domino Kirke Badgley wurde im September Mutter von Zwillingen
Für Penn Badgley und seine Ehefrau Domino hat sich der Kinderwunsch erfüllt
"Wir müssen zumindest damit anfangen, mehr darüber zu sprechen …", macht der Serien-Hauptdarsteller einen Vorschlag, wie man die Thematik besser bewältigen könne.
Glücklicherweise haben er und seine Gattin sich zusammengerauft.
Domino Kirke und Penn Badgley sind seit 2014 zusammen. Das Paar, das 2017 heiratete, konnte sich mittlerweile den Kinderwunsch erfüllen. Im August 2020 kam Sohn James zur Welt.
Doppelten Grund zur Freude hatten die Eheleute im September 2025, als Domino Kirke-Badgley Mutter von Zwillingen wurde.
Titelfoto: IMAGO/ZUMA Press Wire