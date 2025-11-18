Nach Tod seines Sohnes (†26): Star-Koch Karlheinz Hauser spricht über tragischen Verlust

Hamburg - Es war ein großer Schock! Im vergangenen Jahr ist der Sohn (†26) von Star-Koch Karlheinz Hauser (58, "ZDF Küchenschlacht") während des Halbmarathons in Hamburg kollabiert und wenige Tage später verstorben. Nun sprach sein Vater über seine Trauer.

Star-Koch Karlheinz Hauser (58) hat sich nach dem Tod seines Sohnes gemeinsam mit seiner Frau Margarete (50) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. © Ulrich Perrey/dpa

Tom war am 29. Juni bei Kilometer 19 plötzlich zusammengebrochen und auf den Kopf gestürzt. Rettungskräfte hatten ihn noch vor Ort reanimiert, im Krankenhaus stellten die Ärzte schließlich eine Hirnblutung fest. Wenige Tage später, am 7. Juli, konnten sie nichts mehr für ihn tun.

Sein Vater Karlheinz Hauser zeigte sich mit seiner Ehefrau Margarete (50) bei der Dinner-Show "Palazzo" von Köchin Cornelia Poletto (54) nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Mit dem Tod seines Sohnes hat er immer noch zu kämpfen, wie er der Bild verriet. "Natürlich nicht viel besser und wir sind nach wie vor sehr traurig und Tom fehlt uns sehr", erklärte der Star-Koch auf die Frage, wie es ihm aktuell gehe. "Zeit heilt in so einem Fall leider keine Wunden und es wird auch nicht vergehen. Es ist schwer genug."

Dennoch gehe das Leben irgendwie weiter, so Hauser, der stark bleiben müsse für seinen Sohn. "Der Schmerz bleibt. Wenn uns Freunde einladen, gehen wir auch mal wieder aus", sagte Hauser. "Man kann sich nicht komplett verkriechen."