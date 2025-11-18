Großzügiger Nachlass: Darum änderten die Kessler-Zwillinge ihr Testament vor ihrem Tod

München - Am Montag starben die Kessler-Zwillinge (†89) zusammen in Ihrem Anwesen in Grünwald. Doch was passiert mit dem Vermögen von Alice und Ellen? Schließlich sollen die beiden erst kurz vor ihrem Tod das Testament geändert haben.

Alice und Ellen Kessler (†89) starben am Montag in München. © Jörg Carstensen/dpa

Im Alter von 89 Jahren entschieden sich die Kessler-Zwillinge gemeinsam für den Tod - mutmaßlich nahmen sie begleitete Sterbehilfe in Anspruch. Immerhin sprachen sie erst im Sommer noch über das heikle Thema.

Die beiden Münchner Ikonen prägten die Unterhaltungsbranche und blickten auf eine beeindruckende Karriere zurück. Über ihren Besitz haben sich die Zwillinge vor ihrem Tod noch Gedanken gemacht.

"Meine Schwester und ich haben uns besprochen, dass nicht nur einer was haben soll, sondern mehrere", so Ellen Kessler Anfang 2024 zur "Bild". So wollten sie nicht "alles in einen Topf schmeißen. Es gibt so viele, die Spenden benötigen."

Anschließend änderten die Kessler-Zwillinge 2024 mit Bedacht ihr Testament. Zuvor war die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" ihr Alleinerbe, doch nach ihrer Änderung kamen noch die Blindenmission CBM, das Kinderhilfswerk Unicef, das Paul Klinger Künstlersozialwerk (unterstützt Künstler in Not) und die Deutsche Stiftung Patientenschutz hinzu.