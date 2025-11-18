Erst Sieg, dann Trennung: "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz über ihr Liebeschaos
Berlin - Edda Pilz (24) spricht im aktuellen "trashkurs"-Interview über die Trennung von Michael Klotz (27), ihre emotionale Abhängigkeit und den Moment, in dem sie beschloss, was zu ändern.
Reality-Shows liefern aktuell jede Menge Einblicke in toxische Beziehungen. Im trashkurs-Interview reden die Stars schonungslos über ihr Liebesleben - so auch "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz (24).
Gemeinsam mit Michael Klotz (27) gewann sie die aktuelle Staffel, privat trennten sich die beiden jedoch bereits.
Edda erzählt im Gespräch mit Host Martin, dass die Stimmung schon vor den Dreharbeiten schlecht war.
Inzwischen sei ihr bewusst, dass sie "von Anfang an hätte rennen sollen". Zumal ihr schon früh klar gewesen sei, dass vieles in der Beziehung nicht stimmte und sich die erste Red Flag schon beim ersten Date zeigte, zu dem Micha betrunken erschienen sein soll.
Die 24-Jährige erklärt zudem, dass sie in einer emotionalen Abhängigkeit gewesen sei und "viel durchgehen lassen" habe. Grund dafür sei ihre fehlende Erfahrung mit Beziehungen. Dass ihre Tränen von Internet-Hatern als reine Strategie abgestempelt würden, würde sie zusätzlich belasten.
Trennung nach dem Sommerhaus
Dass er schon kurz nach ihrem Kennenlernen Hals über Kopf zu ihr nach Berlin zog, sei der nächste Fehler gewesen. Edda erklärt, dass er ständig in der Wohnung war und keinen geregelten Tagesablauf hatte. Da sie viel von zu Hause arbeitet, störte sie das sehr. Auch eine spätere räumliche Trennung brachte kaum Entlastung.
Als sie irgendwann ohne medizinische Ursache Schmerzen beim Sex bekam, merkte die ehemalige Fitnessökonomie-Studentin dann auch körperlich, dass Micha nicht der Richtige für sie war. Er unterstellte ihr daraufhin, asexuell zu sein, und drohte, fremdzugehen, falls sich nichts ändere.
Trotz der Konflikte zogen beide ins Sommerhaus. Rückblickend bewertet Edda diese Entscheidung als Fehlgriff. Nach den Dreharbeiten wurde ihr im Mallorca-Urlaub mit ihrer Mutter klar, dass sie sich trennen wollte. Das Gerücht, sie habe Micha am Gepäckband abserviert, stimmt aus ihrer Sicht nicht.
Nach diesen Erfahrungen will sich die Content Creatorin nun auf sich selbst konzentrieren und ihre eigenen Traumata aufarbeiten. Sie kann sich vorstellen, künftig einen älteren, reiferen Mann zu daten. Eine neue Beziehung würde sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraushalten.
Reality-TV spielt für sie vorerst keine Rolle mehr, auch wenn sie für die Reichweite dankbar ist.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/trashkurs