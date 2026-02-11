In zwei Jahren 98 Kilo weg: So sieht ZDF-Moderator Michael Schanze nicht mehr aus
Köln - Satte 13 Jahre lang war Michael Schanze von der TV-Bildfläche verschwunden. Im "Kölner Treff" feierte er sein Comeback und präsentierte sich dabei in völlig neuer Gestalt.
"Ich war tatsächlich ein bisschen nervös", gestand der 79-jährige Entertainer nach seinem Auftritt in der WDR-Talkshow. Ergänzend fügte er noch hinzu: "Aber wenn man dann reinkommt und die Lichter gehen an, dann fühlt es sich doch sehr vertraut an."
Zuvor hatte er mit Moderatorin Susan Link (49) über seine krasse Body-Transformation gesprochen. Ein verhängnisvoller Ski-Unfall führte bei dem ZDF-Moderator vor über 20 Jahren zu einer gewaltigen Gewichtszunahme.
Aus 25 Metern Höhe war Schanze damals auf die Piste geknallt. Die Folge: schwere Wirbelsäulenverletzungen und eine Knieprothese. Monatelang konnte der Showmaster keinen Sport mehr treiben - ein Wendepunkt in seinem Leben.
"Das war dann ein Teufelskreis", erklärte Schanze im "Kölner Treff". Und weiter: "Ich aß immer mehr. Irgendwann hatte ich 198 Kilo." Seine eingeschränkte Beweglichkeit brachte ihm über zwei Jahrzehnte hinweg immer mehr Pfunde auf die Hüften.
Michael Schanze verliert durch Abnehmspritze seinen Geschmackssinn
Vor knapp drei Jahren zog Schanze die Notbremse: Mithilfe des Medikaments Tirzepatid und einer konsequenten Umstellung der Ernährung sagte er den überzähligen Kilos den Kampf an - mit Erfolg.
Er verlor satte 98 Kilo in nur knapp zwei Jahren!
Humorvoll scherzte er in der Sendung: "Wenn ich mir jetzt die Schuhe zubinde, muss ich nicht mehr darüber nachdenken, was ich noch alles erledigen könnte, wo ich schon mal unten bin." Doch das Ganze ging nicht spurlos an ihm vorbei …
Zunächst habe die Abnehmspritze bei ihm keinerlei Nebenwirkungen erzeugt. Inzwischen kann er nichts mehr schmecken. Zudem entwickelte er einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate.
"Der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch", sagt Schanze heute über seine Gewichtsabnahme.
In Absprache mit seinen Ärzten hat der frühere "1, 2 oder 3"-Gastgeber die Dosierung des Medikaments verringert. Seitdem spüre er eine leichte Besserung. Sein kaputter Rücken mache es ihm aber weiterhin unmöglich, in adäquater Form Sport zu treiben. Dennoch will er weiter dranbleiben!
Titelfoto: Bildmontage: WDR/Melanie Grande, Felix Hörhager/dpa