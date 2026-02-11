In zwei Jahren 98 Kilo weg: So sieht ZDF-Moderator Michael Schanze nicht mehr aus

Köln - Satte 13 Jahre lang war Michael Schanze von der TV-Bildfläche verschwunden. Im " Kölner Treff " feierte er sein Comeback und präsentierte sich dabei in völlig neuer Gestalt.

Michael Schanze (79) spricht im "Kölner Treff" mit Moderatorin Susan Link (49) über sein Leben. © WDR/Melanie Grande

"Ich war tatsächlich ein bisschen nervös", gestand der 79-jährige Entertainer nach seinem Auftritt in der WDR-Talkshow. Ergänzend fügte er noch hinzu: "Aber wenn man dann reinkommt und die Lichter gehen an, dann fühlt es sich doch sehr vertraut an."

Zuvor hatte er mit Moderatorin Susan Link (49) über seine krasse Body-Transformation gesprochen. Ein verhängnisvoller Ski-Unfall führte bei dem ZDF-Moderator vor über 20 Jahren zu einer gewaltigen Gewichtszunahme.

Aus 25 Metern Höhe war Schanze damals auf die Piste geknallt. Die Folge: schwere Wirbelsäulenverletzungen und eine Knieprothese. Monatelang konnte der Showmaster keinen Sport mehr treiben - ein Wendepunkt in seinem Leben.

"Das war dann ein Teufelskreis", erklärte Schanze im "Kölner Treff". Und weiter: "Ich aß immer mehr. Irgendwann hatte ich 198 Kilo." Seine eingeschränkte Beweglichkeit brachte ihm über zwei Jahrzehnte hinweg immer mehr Pfunde auf die Hüften.