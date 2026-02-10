Marc Anthony über Beckham-Familienfehde: "Kaum die Wahrheit"

London (Vereinigtes Königreich) - Beim Beckham-Clan hängt der Haussegen weiter schief : Zwischen Brooklyn Peltz Beckham (26) und seinen Eltern David (50) und Victoria (51) sind die Fronten verhärtet. Jetzt meldet sich Marc Anthony (57), ein guter Freund der Familie, zu Wort.

Seit Jahren enge Freunde: Marc Anthony (57, l.) und David Beckham (50). © MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Ex-Mann von Jennifer Lopez (56) ist bereits seit vielen Jahren gut mit den Beckhams befreundet und steht der britischen Promi-Familie sehr nahe.

"Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin Cruz' Patenonkel", erzählte der Sänger im Interview mit The Hollywood Reporter.

Auf den Streit zwischen dem berühmten Ehepaar und seinem ältesten Sprössling angesprochen, erklärte Anthony: "Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie." Es sei "äußerst bedauerlich", wie sich die Situation darstelle.

Das Ganze entspreche aber "kaum der Wahrheit", stellte der 57-Jährige klar, wollte sich jedoch nicht weiter zu den Geschehnissen äußern.