Marc Anthony über Beckham-Familienfehde: "Kaum die Wahrheit"
London (Vereinigtes Königreich) - Beim Beckham-Clan hängt der Haussegen weiter schief: Zwischen Brooklyn Peltz Beckham (26) und seinen Eltern David (50) und Victoria (51) sind die Fronten verhärtet. Jetzt meldet sich Marc Anthony (57), ein guter Freund der Familie, zu Wort.
Der Ex-Mann von Jennifer Lopez (56) ist bereits seit vielen Jahren gut mit den Beckhams befreundet und steht der britischen Promi-Familie sehr nahe.
"Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin Cruz' Patenonkel", erzählte der Sänger im Interview mit The Hollywood Reporter.
Auf den Streit zwischen dem berühmten Ehepaar und seinem ältesten Sprössling angesprochen, erklärte Anthony: "Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie." Es sei "äußerst bedauerlich", wie sich die Situation darstelle.
Das Ganze entspreche aber "kaum der Wahrheit", stellte der 57-Jährige klar, wollte sich jedoch nicht weiter zu den Geschehnissen äußern.
Brooklyn Beckham rechnete öffentlich mit seinen Eltern ab
Brooklyn, der älteste Sohn des früheren Fußballstars David Beckham und des Ex-Spice-Girls Victoria Beckham, hatte im Januar erstmals öffentlich auf Social Media gegen seinen Vater und seine Mutter geschossen.
Der angehende Koch warf seinen Eltern unter anderem vor, die Beziehung zu seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) seit seiner Hochzeit kontinuierlich sabotiert zu haben. Dabei feuerte er insbesondere gegen seine Mutter Victoria, die kurz vor der Hochzeit die Anfertigung des Brautkleides abgesagt habe und an seinem und Nicolas großem Tag auf den ersten Tanz mit ihrem Sohn bestanden habe.
Er habe sich "gedemütigt und unwohl" gefühlt und wolle nun zum ersten Mal in seinem Leben für sich einstehen, so der Beckham-Spross.
David und Victoria sollen derweil immer noch auf eine Versöhnung mit ihrem Sohn hoffen.
Titelfoto: MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP