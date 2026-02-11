Polizei behält Ex-Bachelor Sebastian Klaus im Auge
Hamburg - Alles für die Sicherheit: So sah das zumindest Jenny Koepper (27), Verlobte vom Ex-Bachelor Sebastian Klaus (37). Selbst die Hamburger Polizei wurde auf ihn aufmerksam.
In wenigen Monaten steht die Hochzeit an. Damit alles nach Plan läuft, gibt Jenny ganz besonders auf ihren Sebastian acht.
"Dieser Mann möchte auf Biegen und Brechen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", teilte die 27-Jährige ihrer Community in einer Story auf Instagram mit.
"Und er wollte gerade statt Helm nur eine Mütze anziehen", erklärte die Verlobte des Bachelors weiter. Doch sie habe ihm gezeigt, dass man eine Mütze sehr wohl unter einem Helm tragen könne. Beides zusammen würde ihrer Meinung nach sehr gut funktionieren.
"Ich sehe aus wie ein Dösbaddel", sagte Sebastian hingehen und schüttelte dabei ungläubig den Kopf.
Jenny machte ihrer Einstellung dagegen deutlich: "Lieber Helmfrisur statt Schädelfraktur", sagte die 27-Jährige entscheidend.
Hamburger Polizei antwortete Jenny Koepper
Anschließend filmte Jenny noch, wie der Ex-Bachelor auf dem Rad zur Arbeit fuhr - und zwar mit grüner Mütze und schwarzem Fahrradhelm auf dem Kopf.
"Wenn irgendwer von euch heute einen Mann mit grüner Mütze ohne Helm in der Stadt an euch vorbeifahren seht, dann dürft ihr das sofort an mich petzen", erklärte die 27-Jährige. Beweise sollen ihre Follower am besten direkt an sie weiterleiten.
Auf ihre Instagram-Story antwortete dann prompt die Hamburger Polizei mit einer Textnachricht: "Wir halten die Augen offen". Sebastians Verlobte antwortete der Polizei daraufhin direkt: "Bei Verstoß wahlweise auch gern direkt verhaften".
Anschließend hatte Jenny noch eine Nachricht an ihren zukünftigen Ehemann: "Ich hoffe dir ist bewusst, dass man dich und deinen Helm im Auge behält Sportsfreund."
Im Juni wollen die beiden in der Nähe von Barcelona groß ihre Hochzeit feiern. Vorher steht aber noch die standesamtliche Trauung im kleinen Rahmen in Hamburg an.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/Instagram/jenny.kppr (2)