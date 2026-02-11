Polizei behält Ex-Bachelor Sebastian Klaus im Auge

Hamburg - Alles für die Sicherheit: So sah das zumindest Jenny Koepper (27), Verlobte vom Ex- Bachelor Sebastian Klaus (37). Selbst die Hamburger Polizei wurde auf ihn aufmerksam.

Sebastian Klaus (37) war nicht gerade von seinem Look begeistert. © Screenshot/Instagram/jenny.kppr

In wenigen Monaten steht die Hochzeit an. Damit alles nach Plan läuft, gibt Jenny ganz besonders auf ihren Sebastian acht.

"Dieser Mann möchte auf Biegen und Brechen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", teilte die 27-Jährige ihrer Community in einer Story auf Instagram mit.

"Und er wollte gerade statt Helm nur eine Mütze anziehen", erklärte die Verlobte des Bachelors weiter. Doch sie habe ihm gezeigt, dass man eine Mütze sehr wohl unter einem Helm tragen könne. Beides zusammen würde ihrer Meinung nach sehr gut funktionieren.

"Ich sehe aus wie ein Dösbaddel", sagte Sebastian hingehen und schüttelte dabei ungläubig den Kopf.

Jenny machte ihrer Einstellung dagegen deutlich: "Lieber Helmfrisur statt Schädelfraktur", sagte die 27-Jährige entscheidend.