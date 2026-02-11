Krisengespräch! "Bauer sucht Frau"-Hottie packt über Teilnahme in RTL-Show aus
Köln - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich Dieckmann (29) ist der Rekordbauer der beliebten RTL-Show. Der Landwirt bekam die meisten Bewerbungen jemals, entschied sich schlussendlich für Lehrerin Laura (26). Zuvor musste er jedoch ins Krisengespräch!
"Am Anfang haben mir meine Eltern das nicht so richtig abgenommen", offenbart der Spargelbauer in der WDR-Talkshow "Kölner Treff".
Diese hätten das Vorhaben des "Bauer sucht Frau"-Hotties zunächst für einen Scherz gehalten, doch nach und nach sei ihnen bewusst geworden, dass er es ernst meine.
"Als sie dann irgendwann merkten, es wurde ernster, da hatten wir schon ein Krisengespräch bei uns zusammen am Esstisch", gesteht der 29-Jährige gegenüber den beiden Moderatorinnen Susan Link (48) und Anna Planken (45).
Besonders sein Vater, dem der Hof heilig ist, habe zunächst mit der Entscheidung zu kämpfen gehabt, denn für ihn sei es ein großer Schritt gewesen, das Anwesen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Während seine Eltern dem Vorhaben weiterhin skeptisch entgegengesehen haben, habe er aber Unterstützung von seinen Schwestern erhalten.
"Bauer sucht Frau"-Hottie Friedrich kann sich auf seine Schwestern verlassen
Diese hätten auch große Überzeugungsarbeit bei Mama und Papa geleistet. "Und mit jedem Tag danach, als die Dreharbeiten dann näher kamen, haben sie sich mehr gefreut und waren hinterher wirklich Feuer und Flamme", gibt Friedrich weiter preis.
Seit der Ausstrahlung der beliebten RTL-Kuppelshow habe sich das Leben von Friedrich jedoch um 180 Grad gewendet.
"Vor einem Jahr war ich der unbekannte Spargelbauer aus dem Lippetal und heutzutage kommen Leute auf mich zu und wollen Selfies haben und auch Autogramme zum Teil", so der 29-Jährige.
Und auch der Hof habe durch die Ausstrahlung mehr Bekanntheit erlangt. Denn mittlerweile gebe es den ein oder anderen Besucher mehr, was allerdings auch von Vorteil sei. "Das liegt aber auch daran, dass wir auch eine Direktvermarktung bei uns machen", wie der "Bauer sucht Frau"-Star abschließend verrät.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande