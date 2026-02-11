Krisengespräch! "Bauer sucht Frau"-Hottie packt über Teilnahme in RTL-Show aus

Köln - " Bauer sucht Frau "-Kandidat Friedrich Dieckmann (29) ist der Rekordbauer der beliebten RTL-Show. Der Landwirt bekam die meisten Bewerbungen jemals, entschied sich schlussendlich für Lehrerin Laura (26). Zuvor musste er jedoch ins Krisengespräch!

Landwirt Friedrich Dieckmann (29) hat durch "Bauer sucht Frau" eine große Bekanntheit erlangt. © WDR/Melanie Grande

"Am Anfang haben mir meine Eltern das nicht so richtig abgenommen", offenbart der Spargelbauer in der WDR-Talkshow "Kölner Treff".

Diese hätten das Vorhaben des "Bauer sucht Frau"-Hotties zunächst für einen Scherz gehalten, doch nach und nach sei ihnen bewusst geworden, dass er es ernst meine.

"Als sie dann irgendwann merkten, es wurde ernster, da hatten wir schon ein Krisengespräch bei uns zusammen am Esstisch", gesteht der 29-Jährige gegenüber den beiden Moderatorinnen Susan Link (48) und Anna Planken (45).

Besonders sein Vater, dem der Hof heilig ist, habe zunächst mit der Entscheidung zu kämpfen gehabt, denn für ihn sei es ein großer Schritt gewesen, das Anwesen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Während seine Eltern dem Vorhaben weiterhin skeptisch entgegengesehen haben, habe er aber Unterstützung von seinen Schwestern erhalten.