Peggy Jerofke fällt aus allen Wolken: Ihr "TikiBeach" über Nacht verwüstet

Fünf Jahre nach der Eröffnung wird TV-Auswanderin Peggy Jerofke zum zweiten Mal von Chaos und Verwüstung in ihrem Restaurant überrascht.

Von Maurice Hossinger

Cala Rajada (Mallorca) - TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) ist am Mittwoch im "TikiBeach" böse überrascht worden. Was ist in ihrem Restaurant in den vergangenen Stunden nur passiert?

Durch das Unwetter auf Mallorca sammelte sich im "TikiBeach" jede Menge Wasser, Dreck und Schlamm.
Durch das Unwetter auf Mallorca sammelte sich im "TikiBeach" jede Menge Wasser, Dreck und Schlamm.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Seit mittlerweile fast fünf Jahren betreibt die "Goodbye Deutschland"-Ikone ihre neue Bar im Herzen von Cala Rajada direkt am Meer.

Ausgerechnet jetzt wird ihr die traumhafte Lage aber (schon wieder) zum schmutzigen Verhängnis. Denn wie die Unternehmerin in ihrer neuesten Instagram-Story klarstellt, habe sie im Laufe des Tages eine besorgte Nachricht erhalten.

"Die Leute auf Mallorca haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es seit einigen Tagen regnet und gestern auch eine Unwetterwarnung herausgegeben wurde. Und es hat mal wieder unser Lokal getroffen - so wie vor fünf Jahren", hält Peggy nüchtern fest.

Tatsächlich wurde ihr berichtet, dass zum Zeitpunkt des Unwetters an der mallorquinischen Ostküste die Fensterscheiben ihres Lokals sperrangelweit offen gestanden hätten.

Peggy Jerofke hat Kamerateam von "Goodbye Deutschland" im Nacken

Die TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) traute ihren Augen kaum, sprach von einem Albtraum.
Die TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) traute ihren Augen kaum, sprach von einem Albtraum.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Peggy erster Gedanke: "Dass bei uns jemand eingebrochen hat", erklärt sie, während sie samt Handy durch ihr verschlammtes Lokal läuft.

"Und dann sehe ich hier dieses Ausmaß - und das zieht sich einmal durch den ganzen Laden. Also, das ist echt ein Albtraum."

Sich selbst um das Unwetter-Schlam(m)assel kümmern kann die Auswanderin vorerst nicht. Denn: Zu Hause wartet das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" für Dreharbeiten zu neuen Folgen. Das berichtete Peggy vor ihrem dreckigen Desaster im "TikiBeach" im Rahmen eines Termins beim Anästhesisten und Kardiologen.

Der Verlobten von Steff Jerkel (56) zufolge unterzieht sie sich am 31. Januar einem Routineeingriff an einer ihrer Krampfadern. Bis dahin wird das "TikiBeach" aber voraussichtlich wieder auf Vordermann gebracht worden sein.

