Peggy Jerofke fällt aus allen Wolken: Ihr "TikiBeach" über Nacht verwüstet

Cala Rajada (Mallorca) - TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) ist am Mittwoch im "TikiBeach" böse überrascht worden. Was ist in ihrem Restaurant in den vergangenen Stunden nur passiert?

Durch das Unwetter auf Mallorca sammelte sich im "TikiBeach" jede Menge Wasser, Dreck und Schlamm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Seit mittlerweile fast fünf Jahren betreibt die "Goodbye Deutschland"-Ikone ihre neue Bar im Herzen von Cala Rajada direkt am Meer.

Ausgerechnet jetzt wird ihr die traumhafte Lage aber (schon wieder) zum schmutzigen Verhängnis. Denn wie die Unternehmerin in ihrer neuesten Instagram-Story klarstellt, habe sie im Laufe des Tages eine besorgte Nachricht erhalten.

"Die Leute auf Mallorca haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es seit einigen Tagen regnet und gestern auch eine Unwetterwarnung herausgegeben wurde. Und es hat mal wieder unser Lokal getroffen - so wie vor fünf Jahren", hält Peggy nüchtern fest.

Tatsächlich wurde ihr berichtet, dass zum Zeitpunkt des Unwetters an der mallorquinischen Ostküste die Fensterscheiben ihres Lokals sperrangelweit offen gestanden hätten.