Nach jahrelanger Krankheit: Jetzt wagt Ex-"Bachelorette" den nächsten Schritt
Hannover/Köln - Seit ihrem 8. Lebensjahr leidet Sharon Battiste (34) an kreisrundem Haarausfall. Doch nicht nur ihre Haare auf dem Kopf wurden über die Jahre immer weniger - auch ihre Augenbrauen immer lichter.
Um sich von der Krankheit nicht unterkriegen zu lassen, ging die Ex-"Bachelorette" nun einen für sie wichtigen Schritt: "Ich habe mir vor zwei Tagen die Augenbrauen permanent machen lassen", so die 34-Jährige am Mittwoch auf Instagram.
Dazu teilt sie ein Video, das den gesamten Prozess von der Beratung über die Umsetzung bis hin zum Ergebnis danach dokumentiert.
Aktuell stecke Battiste wieder in einem Krankheits-Schub. "Ich verliere leider seit mehreren Wochen täglich immer mehr Augenbrauen. Das heißt sie werden immer lichter und es kann sein, dass irgendwann gar nichts mehr da ist", erklärt sie in dem Video weiter.
Die Behandlung sei schließlich ohne Komplikationen verlaufen. "Umso glücklicher bin ich jetzt mit dem Ergebnis und mit meiner Entscheidung", zeigt sich die 34-Jährige zufrieden.
"Ich habe ein Stück Leichtigkeit zurückbekommen. Und ich sage es euch: Ich kann es euch nur empfehlen."
Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste zeigte ihre Glatze 2022 das erste Mal im TV
Trotz des problemlosen Verlaufs werde sich das Ergebnis aber noch verändern. Schließlich befinden sich die Augenbrauen aktuell noch im Abheilungsprozess. Auch die Krankheit ist durch den Eingriff natürlich nicht besiegt. "Sie ist immer noch da", stellt Battiste klar.
Öffentlich machte die 34-Jährige ihre Diagnose und den damit verbundenen Haarausfall im Rahmen ihrer Zeit als "Bachelorette" im Jahr 2022. Ihre Mission: ein Vorbild für viele Frauen sein. Während sie in den ersten Folgen noch Perücken trug, lüftete sie in Folge 3 das Geheimnis um ihre Glatze.
Von diesem Moment an sprach sie offen über ihr Schicksal mit dem Hintergrund, anderen Betroffenen Mut zu machen und sich zu zeigen, statt die Krankheit zu verstecken.
