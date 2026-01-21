Nach jahrelanger Krankheit: Jetzt wagt Ex-"Bachelorette" den nächsten Schritt

Hannover/Köln - Seit ihrem 8. Lebensjahr leidet Sharon Battiste (34) an kreisrundem Haarausfall . Doch nicht nur ihre Haare auf dem Kopf wurden über die Jahre immer weniger - auch ihre Augenbrauen immer lichter.

Aufgrund der Folgen ihrer Krankheit ließ sich Sharon Battiste (34) die Augenbrauen richten. © Bildmontage: Screenshot Instagram/sharonbattiste_, Rolf Vennenbernd/dpa

Um sich von der Krankheit nicht unterkriegen zu lassen, ging die Ex-"Bachelorette" nun einen für sie wichtigen Schritt: "Ich habe mir vor zwei Tagen die Augenbrauen permanent machen lassen", so die 34-Jährige am Mittwoch auf Instagram.

Dazu teilt sie ein Video, das den gesamten Prozess von der Beratung über die Umsetzung bis hin zum Ergebnis danach dokumentiert.

Aktuell stecke Battiste wieder in einem Krankheits-Schub. "Ich verliere leider seit mehreren Wochen täglich immer mehr Augenbrauen. Das heißt sie werden immer lichter und es kann sein, dass irgendwann gar nichts mehr da ist", erklärt sie in dem Video weiter.

Die Behandlung sei schließlich ohne Komplikationen verlaufen. "Umso glücklicher bin ich jetzt mit dem Ergebnis und mit meiner Entscheidung", zeigt sich die 34-Jährige zufrieden.

"Ich habe ein Stück Leichtigkeit zurückbekommen. Und ich sage es euch: Ich kann es euch nur empfehlen."