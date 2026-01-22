Karrierewechsel bei Bill Kaulitz: Lässt er jetzt die Hüllen fallen?

Los Angeles (Kalifornien) - Vollabsturz bei Bill Kaulitz (36): Nach einer wilden Partynacht hat der Musiker nun neue Ideen für seine berufliche Zukunft - und damit ist nicht "Wetten, dass...?" gemeint.

Bill Kaulitz (36) zeigt sich gerne etwas freizügiger. © Henning Kaiser/dpa

Dass der 36-Jährige gerne etwas mehr Haut zeigt, ist kein unbekanntes Thema. Könnte Bill jedoch demnächst nebenberuflich an der Stange tanzen?

Der Hintergrund: Gemeinsam mit seiner Freundin Candy Crash ("Queen of Drags") wollten die beiden vor ihrer Leihmutterschaft noch einmal gemeinsam in Los Angeles ausgiebig feiern, berichtet Bill im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

"Ich hab es natürlich wieder ganz ernst genommen und übertrieben", erinnert sich der 36-Jährige. Ganze zwei Tage sollen Bill und Candy um die Häuser gezogen sein. Dabei seien sie "völlig abgestürzt", gibt er im Podcast zu.

Zum Abschluss der wilden Sause ging es dann für die beiden in einen Stripclub. "Also, das ist ja dann Vollabsturz", scherzt Tom Kaulitz (36) über seinen Bruder.

Bill habe an dem Abend jedoch sehr viel Gefallen an dem Gedanken gefunden, selbst mal halbnackt an der Stange zu tanzen. "So ein Leben als Stripperin kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie würde mir das auch Spaß machen", so Bill.