Ina Müller packt aus: Nach diesen Interviews wollte sie sich "fast übergeben"
Hamburg - Am Montag war Ina Müller (60) zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Bettina Tietjen (65) vertraute die Sängerin an, was ihr bei Interviews besonders Probleme bereitet.
In dem Talk offenbarte Müller etwas, das man von ihr so gar nicht erwartet hätte.
Es sei lustig, dass es für sie kein Problem sei, einen Song über einen neuen Freund zu machen, der jetzt in ihrem Nachttisch wohne. "Also dass ich einen Song mache über einen Dildo", brachte sie es auf den Punkt.
Sie könne generell über intime Dinge singen und auf der Bühne darüber reden. "Aber wenn ich mit Menschen, die ich nicht kenne, im Interview sitze und mit denen darüber reden muss, [...] dann ist es mir so unangenehm, dass ich mich nach einer Stunde Interview fast übergeben möchte", gestand die 60-Jährige.
"Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das kann ich nicht gut händeln", so Müller.
Wenn sie mit jemandem darüber rede, ob sie einsam sei, werde sie durch die Presse plötzlich die "Einsamkeitsexpertin". "Das bin ich nicht. Leute, ich habe ein Lied darüber geschrieben", so die Hanseatin.
Moderatorin durch Geständnis in unangenehmer Situation
Tietjen war in diesem Moment als Interviewerin natürlich in einer unangenehmen Situation. "Mal gucken, was ich heute Abend noch fragen werde", sagte sie.
Nach einer Gesangseinlage von Müller waren diese Hemmungen aber offenbar wieder abgelegt. Wie man in ihrem Alter noch Männer kennenlernen würde, wollte die Gastgeberin wissen.
Müller konnte oder wollte das allerdings nicht beantworten. Beim Bäcker würde zumindest nichts gehen und die coolen Typen in ihrem Alter würden sich eher eine 30-Jährige suchen.
Allein will sie trotzdem nicht bleiben, bei Hund und Katz wird's bei ihr aber auch kompliziert. Die Hunde müssten ständig raus und die von ihr bevorzugten Perserkatzen müsste man ständig bürsten.
Vielleicht lernt sie ja doch bald einen neuen Mann kennen. Und wird dann die Expertin für die späte Liebe.
Das ganze Interview könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek ansehen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa