Zum Todestag von FC-Legende "Mucki" Banach (†24): So rührend denkt Sohn Zico an seinen Papa
Köln - Harte Schale, ganz weicher Kern! So ist der neueste, herzergreifende Post von Zico Banach (34) an seinen verstorbenen Papa zu interpretieren.
Mit insgesamt zehn Fotos aus jüngerer Vergangenheit lässt der Ehemann von TV-Darstellerin Pia Tillmann (39) FC-Legende und Papa Maurice (†24) in den sozialen Medien hochleben.
"Hallo Papa, heute bist du schon 34 Jahre nicht mehr da ... aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen und hoffe, dass du das hier liest", schreibt Zico zum Start der Fotostrecke.
Darin zu sehen: etliche Meilensteine des Realitystars. "Am 21. März 2024 hat das Leben mir einen gesunden Sohn geschenkt und mich zum glücklichsten Menschen im Universum gemacht."
Außerdem spricht Zico über seine Liebe zu TV-Bekanntheit Pia Tillmann (39). "Ich bin jetzt verheiratet und habe nicht nur wundervolle Kinder, sondern auch eine wundervolle Frau an meiner Seite", textet der Kölner zu einem Knutschfoto mit seiner besseren Hälfte.
Zico Banach teilt emotionalen Gefühlsausbruch
Aber nicht nur schöne Sachen teilt er mit seinen Fans. Der Ex-Darsteller von "Köln 50667" teilt auch tiefere Gedanken, spricht dabei über seine ganz eigenen Ängste. "Gleichzeitig habe ich aber auch noch nie so eine große Angst verspürt. Es fällt mir verdammt schwer, darüber zu sprechen, aber es fühlt sich richtig an, das jetzt mal loszuwerden."
Was er damit im Detail meint: dass sowohl seinen Kindern als auch ihm selbst eines Tages etwas passieren könne. "Jetzt habe ich Angst, dass wenn ich irgendwann gehen muss, mein Sohn sich nicht mehr an mich erinnert und auch nicht mehr daran erinnert, wie sehr ich ihn liebe."
Grund für seine Zeilen sei die Tatsache, dass er nicht mehr wisse, wie es sich in den Armen von Papa Maurice angefühlt hat. Denn als die Klubikone des 1. FC Köln bei einem tragischen Unfall auf dem Weg zum Training am Geißbockheim ums Leben gekommen war, war Zico gerade einmal neun Monate alt.
Zum Abschluss seiner Bilderreihe erklärt Zico, dass er Papa Maurice trotz fehlender Erinnerungen niemals vergessen werde.
Titelfoto: IMAGO / Dahmen