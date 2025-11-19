Frauke Ludowig begeht fatalen Fehler: 1000-Euro-Designerstück völlig zerstört

Köln - Was für Gollum der Ring der Macht ist, war für Frauke Ludowig einst ein Designerstück von Hermès. Doch dann kam es zu einem tragischen Vorfall, der die 60-Jährige ins Tal der Tränen schickte.

Frauke Ludowig (60) ist eine absolute Ikone unter den deutschen Moderatorinnen. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

In ihrem Podcast "Frau Keludowig und Tine - exclusiv und ungeschminkt" erzählt die RTL-Moderatorin ihrer Gesprächspartnerin Tine Siepmann, dass sie vor vielen Jahren einmal ein sündhaft teures Strandtuch geschenkt bekam.

Genau genommen sei es ihrem Mann überreicht worden - und zwar nach dem Filmfestival in Cannes (Frankreich). "Es war das Teuerste, was wir jemals in einer Tüte hatten", erinnert sich Ludowig an den erhabenen Moment zurück.

Das großformatige Tuch der französischen Luxusmarke Hermès gefiel der Blondine über alle Maßen gut. "Da dachte ich, das ist doch schön, da kann man sich ja mal ein paar nachkaufen", rekonstruiert sie ihren damaligen Gedankengang.

Auf ihrer nächsten Shopping-Tour suchte sie eine entsprechende Filiale auf. Dort habe sie dann erfahren, dass das Strandtuch im Einkauf satte 980 Euro kostet. Es blieb also bei dem einen Exemplar, was dessen Bedeutung noch einmal massiv steigerte.