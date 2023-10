Ina Müller über ihre Eltern: "Für die war ich kurz vor Prostitution plus Drogen nehmen"

Hamburg - Ina Müller (58, " Inas Nacht ") machte nach der Realschule eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin und lebte ein gediegenes Leben auf Sylt. Später ging es für die heute 58-Jährige auf die große Bühne. Was ihre Eltern dazu sagten, erklärte sie Matze Hielscher (44) im "Hotel Matze"-Podcast.

Ina Müller ist gelernte Apothekerin und wollte eigentlich nur als Hobby singen. © Swen Pförtner/dpa

Ina lebte in ihren Zwanzigern mit ihrem damaligen Freund in einer Doppelhaushälfte, hatte Freude an ihrem Beruf und suchte eigentlich nur ein Hobby - das Singen.

Dass daraus eine Karriere werden sollte, habe sie nicht geplant, so die 58-Jährige.

"Da kommt wieder die Bauernhofvergangenheit. Singen ist kein Beruf. Du willst ja, und das war mir sehr früh klar, nicht von der Rente von irgendeinem Ehemann abhängig sein, sondern du willst schon selber so viel und so lange in der Apotheke arbeiten, dass du später mal diese Rente bekommst."

Anders gekommen ist es dann bekanntermaßen trotzdem. Mit ihrer Kollegin Edda Schnittgard (51) gründete sie das Kabarett-Duo Queen Bee und machte zunächst die kleinen Bühnen unsicher.

Die härtesten Jahre, erinnert sich Ina im Podcast: "Diese Kleinkunst zwölf Jahre lang durchziehen."

Da war sie 29 Jahre alt. Arbeitete noch halbtags in der Apotheke weiter, bis sie dann doch den sicheren Beruf an den Nagel hängte, sich von ihrem Freund trennte, nach Hamburg zog und ihre Show-Karriere in Angriff nahm.