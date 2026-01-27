Ina Müller will ihr Bett nicht mehr teilen, doch für ihn würde sie eine Ausnahme machen

Hamburg - Ina Müller (60) weiß ganz genau, was sie will - und vor allem, was nicht. In der aktuellen Folge des Podcasts "Frühstück bei Barbara" spricht die Sängerin und Moderatorin ("Inas Nacht") offen über ihr Schlafzimmer und warum sie sich kaum noch vorstellen kann, ihr geliebtes Bett mit jemandem zu teilen. Nur zwei Männer bilden die Ausnahme.

Sängerin Ina Müller (60) liebt ihr Bett, wie sie zuletzt verriet. © Axel Heimken/dpa

"Ich hab das schönste Bett der Welt", schwärmt Müller gleich zu Beginn des Gesprächs mit Barbara Schöneberger (51).



Ihr Bett stehe mittig im Raum mit Blick ins Grüne. "Es ist alles wie eine Oase, in die ich morgens schaue", erzählt sie weiter. Schränke, Wäschespinnen oder herumliegende Kleidung suche man bei ihr vergebens: "Das Schlafzimmer muss das Schlafzimmer sein."

Auch bei der Bettwäsche ist Müller kompromisslos. Muster, Knöpfe oder Leinen? Für sie undenkbar. "Diese ungebügelten Leinendinger mag ich nicht", stellt sie klar. Stattdessen schwört sie auf schlichte Baumwolle in einer einzigen Farbe - inklusive Reißverschluss.

Seit sie ihre perfekte Bettwäsche gefunden hat, schläft Ina Müller übrigens nackt. "[...] Ich bin in meinem Bettchen der glücklichste Mensch der Welt." Und genau dieses Glück möchte sie nur ungern teilen: "Es fällt mir schwer, die Idee zu glauben, dieses Bettchen noch mal jemals mit jemandem teilen zu müssen."

Der Gedanke, dass sich "irgendein gewichtiger, großer Mensch noch mal in mein geliebtes Bettchen wälzt", behagt ihr ganz und gar nicht. Schöneberger bringt scherzhaft eine "Sexmatratze" ins Spiel, doch auch da bleibt Müller skeptisch. Der Mann müsse schon "auch toll sein, damit er dieses Erlebnis haben darf. Mich und mein Bett."