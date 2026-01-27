Ina Müller will ihr Bett nicht mehr teilen, doch für ihn würde sie eine Ausnahme machen
Hamburg - Ina Müller (60) weiß ganz genau, was sie will - und vor allem, was nicht. In der aktuellen Folge des Podcasts "Frühstück bei Barbara" spricht die Sängerin und Moderatorin ("Inas Nacht") offen über ihr Schlafzimmer und warum sie sich kaum noch vorstellen kann, ihr geliebtes Bett mit jemandem zu teilen. Nur zwei Männer bilden die Ausnahme.
"Ich hab das schönste Bett der Welt", schwärmt Müller gleich zu Beginn des Gesprächs mit Barbara Schöneberger (51).
Ihr Bett stehe mittig im Raum mit Blick ins Grüne. "Es ist alles wie eine Oase, in die ich morgens schaue", erzählt sie weiter. Schränke, Wäschespinnen oder herumliegende Kleidung suche man bei ihr vergebens: "Das Schlafzimmer muss das Schlafzimmer sein."
Auch bei der Bettwäsche ist Müller kompromisslos. Muster, Knöpfe oder Leinen? Für sie undenkbar. "Diese ungebügelten Leinendinger mag ich nicht", stellt sie klar. Stattdessen schwört sie auf schlichte Baumwolle in einer einzigen Farbe - inklusive Reißverschluss.
Seit sie ihre perfekte Bettwäsche gefunden hat, schläft Ina Müller übrigens nackt. "[...] Ich bin in meinem Bettchen der glücklichste Mensch der Welt." Und genau dieses Glück möchte sie nur ungern teilen: "Es fällt mir schwer, die Idee zu glauben, dieses Bettchen noch mal jemals mit jemandem teilen zu müssen."
Der Gedanke, dass sich "irgendein gewichtiger, großer Mensch noch mal in mein geliebtes Bettchen wälzt", behagt ihr ganz und gar nicht. Schöneberger bringt scherzhaft eine "Sexmatratze" ins Spiel, doch auch da bleibt Müller skeptisch. Der Mann müsse schon "auch toll sein, damit er dieses Erlebnis haben darf. Mich und mein Bett."
Ina Müller: Das bereut sie bis heute
Doch dann kommt der Moment, in dem Ina Müller doch noch schwach wird. Auf die Frage, ob es irgendeinen Mann gebe - lebend oder tot -, mit dem sie gerne im Bett liegen und frühstücken würde, kommt die Antwort ohne Zögern: "Robert Redford".
Sie halte den Hollywood-Star (†89) "in der Vergangenheit und jetzt immer noch für den tollsten und schönsten Vorzeigemann". Einer, bei dem einfach alles stimme: "Wie der geht, wie der spricht, wie der spielt in den Filmen - es gibt nichts, was stört."
Müller gesteht sogar, dass sie sich zuletzt erneut in den Schauspieler verliebt habe, weil sie gerade wieder seine alten Filme schaue. Besonders beeindruckt zeigt sie sich davon, dass Redford über Jahrzehnte hinweg attraktiv geblieben sei. Sogar mit 80 Jahren habe sie ihn noch anziehend gefunden.
Auf Platz zwei stehe bei ihr Kevin Costner (71). Mit ihm verbindet Ina Müller allerdings eine Entscheidung, die sie bis heute bereut. Sie verrät, dass sie einmal gefragt wurde, ob sie mit Costner ein Duett singen wolle. "Und dann habe ich gesagt: Das traue ich mich nicht."
Barbara Schöneberger tröstet sie daraufhin und sagt lachend: "Kevin Costner lebt ja noch. Da kannst du ja noch mal anrufen."
Titelfoto: Montage: Axel Heimken/dpa, Joel Ryan/Invision/AP/dpa