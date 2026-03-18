Ex-Dschungelcamper Pierre Sanoussi-Bliss schwebt auf Wolke sieben: Das ist sein Neuer

Berlin - Ex-Dschungelcamper Pierre Sanoussi-Bliss (63) ist wieder verliebt und zeigt seinen neuen Partner ganz offiziell auf Instagram.

Frisch verliebt: Pierre Sanoussi-Bliss (63). © Christophe Gateau/dpa

Der frühere "Der Alte"-Star veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform ein Foto seines neuen Partners, versehen mit dem Beziehungsstatus "In einer Beziehung" und dem Hashtag "#verliebtejungs".

Sein Neuer heißt Dennis Ortmann (40), ist ebenfalls Schauspieler und lebt wie Sanoussi-Bliss in Berlin. Im Kommentarbereich gab es gleich einen kleinen Flirt zwischen den Turteltauben.

Ortmann reagierte auf den Post zunächst mit drei roten Herz-Emojis. Sanoussi-Bliss antwortete: "Sie sehen genauso aus wie das Kerlchen, in das ich mich verliebt habe. Hm. Sachen gibt's…" Woraufhin Ortmann konterte: "Es könnte da ... eventuell ... gegebenenfalls ... gewisse Überschneidungen geben. Mit der Person. Der Liebe. Und überhaupt."

Ganz überraschend kommt das Paar-Outing nicht: Bereits im Februar zeigten sich Pierre Sanoussi-Bliss und Dennis Ortmann gemeinsam in der Öffentlichkeit. Unter anderem waren die beiden zusammen auf Instagram-Fotos zu sehen, die sie beim Besuch der Berlinale zeigen.