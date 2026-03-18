Ex-Dschungelcamper Pierre Sanoussi-Bliss schwebt auf Wolke sieben: Das ist sein Neuer
Berlin - Ex-Dschungelcamper Pierre Sanoussi-Bliss (63) ist wieder verliebt und zeigt seinen neuen Partner ganz offiziell auf Instagram.
Der frühere "Der Alte"-Star veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform ein Foto seines neuen Partners, versehen mit dem Beziehungsstatus "In einer Beziehung" und dem Hashtag "#verliebtejungs".
Sein Neuer heißt Dennis Ortmann (40), ist ebenfalls Schauspieler und lebt wie Sanoussi-Bliss in Berlin. Im Kommentarbereich gab es gleich einen kleinen Flirt zwischen den Turteltauben.
Ortmann reagierte auf den Post zunächst mit drei roten Herz-Emojis. Sanoussi-Bliss antwortete: "Sie sehen genauso aus wie das Kerlchen, in das ich mich verliebt habe. Hm. Sachen gibt's…" Woraufhin Ortmann konterte: "Es könnte da ... eventuell ... gegebenenfalls ... gewisse Überschneidungen geben. Mit der Person. Der Liebe. Und überhaupt."
Ganz überraschend kommt das Paar-Outing nicht: Bereits im Februar zeigten sich Pierre Sanoussi-Bliss und Dennis Ortmann gemeinsam in der Öffentlichkeit. Unter anderem waren die beiden zusammen auf Instagram-Fotos zu sehen, die sie beim Besuch der Berlinale zeigen.
Hier zeigt Pierre Sanoussi-Bliss seine neue Liebe
Sanoussi-Bliss war 23 Jahre lang verheiratet
Die neue Liebe folgt auf das Ende einer langen Beziehung: Im August des vergangenen Jahres wurde die Trennung von Sanoussi-Bliss und seinem Ehemann Till Kaposty-Bliss (56) bekannt. Beide waren seit 2002 verheiratet.
Die Trennung verlief harmonisch, wie der Schauspieler damals auf Instagram mitteilte: "Wir finden uns weiterhin großartig", schrieb der Dschungel-Vize-König. "Es gab keinen Rosenkrieg. Wir telefonieren, trinken Kaffee und harken gemeinsam die Scholle."
Einem großen TV-Publikum wurde Pierre Sanoussi-Bliss durch seine Rolle in der ZDF-Krimireihe "Der Alte" bekannt, in der er von 1997 bis 2015 mitspielte. Anfang 2025 wagte er den Schritt ins RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und belegte dort den zweiten Platz.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa