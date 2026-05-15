Fitness-Influencerin überglücklich: "Fahrradmaus" Paula hat ihren Dorian geheiratet

Potsdam - Sie ist Triathletin, Influencerin , Unternehmerin und seit Freitag auch Ehefrau: "Fahrradmaus" Paula Enzweiler (26) hat ihren Dorian geheiratet!

Paula und Dorian haben sich das Jawort gegeben. © Screenshot/Instagram/@paula.enx

Die bekannte Blondine (rund 600.000 Follower auf Instagram) ließ ihre Fans am Freitag an ihrem wohl schönsten Tag teilhaben.

"Für immer", schrieb Paula zu ihren Fotos, die sie auf einem märchenhaften Anwesen, offenbar das Schloss Babelsberg in Potsdam, fest im Arm ihres Ehemannes zeigen. Ihr rückenfreies Brautkleid erstrahlt dabei in edlem Weiß. Ihr Gatte in schwarzem Anzug samt schnieker Fliege braucht sich aber keineswegs zu verstecken.

Mit dem 15. Mai als ihren Hochzeitstag haben sich Paula und Dorian damit rund eineinhalb Jahre nach ihrer Verlobung das Jawort gegeben. Zu Silvester 2024 ging er vor der Skyline in New York auf die Knie.

Bereits einen Tag vor ihrer standesamtlichen Trauung teilte das Paar Eindrücke von seiner Generalprobe. Vom Gang aus dem Standesamt hinaus bis zum Winken mit dem Brautstrauß schien alles genauestens durchgeplant.

Glücklicherweise spielte dann auch das Wetter mit: "Eigentlich sollte es heute den ganzen Tag bewölkt sein, aber die Sonne lacht", schrieb Paula kurz vor der Eheschließung in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Könnte jetzt schon heulen vor Glück."