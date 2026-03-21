"Erschreckend echt": Influencerin teilt ihre dunkle Vergangenheit und erhält krasse Reaktionen

Leipzig/Berlin - Maxine Reuker (27) teilt seit vier Jahren ihren Alltag auf Social Media und begeistert damit mittlerweile über 600.000 Menschen auf allen Plattformen. Sie spricht über Momente aus dem Alltag und aus ihrer Vergangenheit, die geprägt waren von einer Essstörung, einer missbräuchlichen Beziehung und vielen mentalen Problemen.

Maxine Reuker (27) schreibt schon seit ihrer Kindheit Geschichten. Ein eigenes Buch zu veröffentlichen, war lange ein Traum von ihr. © PR/Theresa Geissinger

"Mir hätte es damals gutgetan, wenn mir jemand von seinen eigenen Erfahrungen erzählt hätte", sagte die 27-Jährige im TAG24-Interview. Damals hätte sie ein Vorbild gebraucht, zu dem sie aufschauen kann.

Maxine Reuker hat sich durchgekämpft und eine Therapie anfangen. Sie weiß, dass auch heute noch viele junge Menschen ähnliche Erfahrungen machen wie sie vor einigen Jahren. Durch ihre Social-Media-Videos versucht sie zu helfen, doch das Kurzformat macht es schwieriger.

"Ich brauchte mehr Platz. Ich wollte viel mehr sagen", erklärte sie. Aus diesem Grund hat sie ein Jugendbuch geschrieben.

"Und alles zerbricht" erzählt die Geschichte der 16-jährigen Mila, die nach einem Umzug in eine Essstörung abrutscht, in eine Klinik kommt und sich dann auf eine verbotene Liebe einlässt.

Ganz schön harte Themen für ein Jugendbuch, doch für viele Menschen sind sie Realität. "Als häufigstes Feedback wurde mir gesagt, dass ich es erschreckend echt dargestellt habe, aber gleichzeitig auch feinfühlig genug, dass man mit Mila mitfühlt und sie in den Arm nehmen möchte", so Reuker.