12.05.2026 15:52 Ist Influencerin "Anni the Duck" unschuldig? Neue Videos stellen alles infrage

Rund zwei Jahre später spitzt sich der Skandal um "Anni the Duck" erneut zu. Sie soll unschuldig sein, stattdessen gerät Mowky in die Kritik.

Von Mia Berger

Deutschland - Vor rund zwei Jahren erhob die Streamerin Mowky (34) schwere Vorwürfe gegen ihre ehemalige beste Freundin Anissa "Anni the Duck" Baddour (28). Sie beschuldigte diese unter anderem des Missbrauchs, der Tierquälerei und sogar des psychischen Terrors. Nun scheint sich das Blatt jedoch zu wenden: Anni soll offenbar unschuldig sein, stattdessen gerät die 34-Jährige selbst zunehmend in den Fokus der Kritik.

Die Streamerin Mowky (34) hatte schwere Vorwürfe gegen Anissa Baddour erhoben. © Screenshot/Instagram/mowkytv Denn der YouTuber "Jay Riddle" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anissas Ruf wiederherzustellen. In mehreren Videos, die bisher insgesamt knapp über sieben Stunden Laufzeit umfassen, rollt er den gesamten Fall erneut auf und rückt den Skandal in ein anderes Licht. Damals war die Situation eskaliert , als ein vermeintlicher Zuschauer Mowky im Mai 2024 während eines Livestreams eine Spende von 2,50 Euro schickte und fragte, wann sie mal wieder etwas mit Anni machen würde. Daraufhin war die Streamerin ausgerastet, wurde sehr emotional und erhob erste Vorwürfe gegen Anissa. In den darauffolgenden Wochen bekräftigte sie diese Vorwürfe in mehreren weiteren Videos. Promis & Stars Pop-Ikone kämpft um Leben: Bonnie Tyler erleidet Herzstillstand Mittlerweile steht jedoch der Verdacht im Raum, dass sowohl die Spende als auch der darauffolgende Ausraster von Anfang an inszeniert und geplant gewesen sein könnten. Darüber hinaus soll Mowky in mehreren Punkten gelogen, Situationen verzerrt dargestellt oder wichtige Details bewusst verdreht haben. Einer der Hauptkritikpunkt von Mowky war damals eine Party mit angeblich "äußerst fragwürdigen sexuellen Inhalten". Sie hatte behauptet, bei der ominösen Feier seien andere Gäste bloßgestellt worden. Zudem habe es sich um eine Feier gehandelt, bei der zelebriert wurde, dass eine Person aus dem Freundeskreis entjungfert worden sei.

Party mit "äußerst fragwürdigen sexuellen Inhalten" war nur harmlose PowerPoint-Nacht

Der YouTuber "Jay Riddle" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Annis Ruf wiederherzustellen. © Screenshot/Instagram/jayriddle77 Der Betroffene habe sich laut Mowky bei dem Abend unwohl gefühlt und sei dazu gedrängt worden, intime Dinge vorzuführen - wie zum Beispiel an einem Ballon zu demonstrieren, wie man sich selbst befriedigt. Gemeinsam mit weiteren Zeugen schilderte die 34-Jährige die Atmosphäre der Party als äußerst unangenehm. Der Abend habe dem Betroffenen demnach mehr geschadet als geholfen. Neue Informationen zeichnen nun jedoch ein anderes Bild: Demnach soll es sich lediglich um eine harmlose PowerPoint-Nacht gehandelt haben, an der alle Beteiligten freiwillig teilgenommen und ihr Einverständnis gegeben hätten - es habe sich lediglich um einen lockeren und spaßigen Abend unter Freunden gehandelt. Das konnte "Jay Riddle" mithilfe einiger Chatverläufe und eines Videos glaubhaft darlegen. Anna Heiser Anna Heiser zerreißt es das Herz: Darum sind ihre Kinder in Polen so traurig Laut dem YouTuber sei Mowky ursprünglich auch gar nicht eingeladen gewesen. Erst nach längerer Absprache und mehrmaligen Nachfragen habe die Veranstaltung schließlich an einem anderen Tag stattgefunden. Mowky selbst soll an dem Abend sogar eine zentrale Rolle gespielt haben: Denn sie habe die betreffende Person entjungfert!

Mowky komme nicht gut mit Ablehnung klar

Gegen Anissa "Anni the Duck" Baddour (28) wurden vor rund zwei Jahren Vorwürfe des Missbrauchs erhoben. © Screenshot/YouTube/Anni the Duck Mowky soll auch ein Problem mit "Mr. X", wie der YouTuber ihn nennt, gehabt haben. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung war dieser in einer Beziehung mit Anissa und die 34-Jährige habe ständig körperlichen Kontakt zu ihm gesucht. Der Mann habe dies offenbar nicht erwidert und der Streamerin einen Korb gegeben, was sie wohl nicht akzeptieren wollte. Stattdessen sei sie wütend geworden, als er Abstand zu ihr genommen habe. Mowkys damaliger bester Freund schilderte die Situation folgendermaßen: "Mir hatte sie erzählt, dass sie Abstand gebraucht hat, weil er eine Grenze gezogen hat, was körperliche Nähe angeht. [...] Daraufhin meinte sie aber, dass sie das nicht kann und lieber keinen Kontakt möchte, weil es sie zu sehr verletzt. Ihre Bedürfnisse müssen auch berücksichtigt werden, und wenn man das nicht kann, will sie lieber nichts. Übersetzt heißt das: Ihre Bedürfnisse müssen über seinen Grenzen stehen, sonst will sie keinen Kontakt." Demnach soll Mowky nicht gut mit Ablehnung klar kommen. Zusätzlich soll es eine weitere Situation gegeben haben, in der sie gemeinsam mit "Mr. X" sexuelle Handlungen vorgenommen habe, während sich Anissa zeitgleich in einem angrenzenden Raum in einer Therapiestunde befunden haben soll. Die Situation innerhalb des Freundeskreises sei schließlich derart eskaliert, dass Mowky an einem Abend sogar einen Stuhl in Richtung ihrer Freunde geworfen haben soll. Dieser sei nur knapp an einer Person vorbeigeflogen.

"Jay Riddle" will mindestens zwei weitere Videos veröffentlichen