Todes-Crash auf Urlaubsinsel Ko Samui: Star-Influencerin stirbt mit nur 23 Jahren

Bangkok (Thailand) - Große Trauer um Dominika Elischerová: Mit gerade einmal 23 Jahren ist der tschechische Social-Media-Star bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Dominika Elischerová wurde im Alter von nur 23 Jahren auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. © Fotomontage: Instagram/Screenshots (minaisbest)

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die im Netz als "Mína" bekannte Promi-Influencerin auf einem Roller unterwegs gewesen sein, als es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gekommen sei.

Die bei dem Crash auf der Insel Ko Samui schwer verletzte Blondine habe man daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte verzweifelt um ihr Leben gekämpft hätten.

Ihre Mutter erinnerte sich später auf Instagram an die dramatischen Stunden nach dem Unglück und schrieb: "Nachdem Mína zum Training gegangen war, rief mich das Krankenhaus an. Daraufhin kontaktierte ich Samir. Er war innerhalb von 15 Minuten da."

Samir Margina, Wrestler und enger Vertrauter, der mit ihr in Thailand war, gab derweil weitere Details über ihren Gesundheitszustand preis, gab dabei Fürchterliches bekannt: "Mínas Herz hat dreimal versagt, jetzt zum vierten Mal."

In den sozialen Medien schilderte er darüber hinaus erschütternd: "Ich war immer für alles da. Ich habe allen Geld gegeben, ich habe alle dazu gedrängt, ihr Bestes zu geben, bis die Polizei mich deswegen verhaften wollte, aber das ist mir völlig egal. Ich habe das Erste und das Letzte getan, mehr kann ich nicht tun. Jetzt kann ich nur noch beten", machte er damit seine Verzweiflung deutlich.

Trotz aller Hilfe konnte die Kampfsport-Begeisterte jedoch nicht gerettet werden. Elischerová, die als Kind den Schönheitswettbewerb "Zlatíčko Blesku" in ihrer Heimat gewann, verstarb an den beim Unfall erlittenen Verletzungen.