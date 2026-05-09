"Mehr gepaddelt als gebumst": Sex-Beichte von Pietro Lombardi lässt selbst Olli Pocher aufhorchen

Köln - Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) nehmen mal wieder kein Blatt vor den Mund. Eine Beichte aus dem Liebesleben des früheren " DSDS "-Siegers (2011) machte nun aber selbst seinen schmerzbefreiten Kumpel stutzig.

Oliver Pocher (48) ist zweimal geschieden und hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Ausgelöst wird der schlüpfrige Talk durch eine Fan-Frage, welche die beiden in der neuen Episode ihres "Patchwork Boys"-Podcasts aufgreifen. Konkret geht es dabei darum, wie oft man in einer langfristigen Beziehung mit Kindern überhaupt noch Sex hat?

Wie zwei pubertierende Schuljungen im Sexualkunde-Unterricht müssen Pietro und Olli erst einmal laut lachen, dann erklärt der Comedian mit trockenem Humor: "Zweimal die Woche wäre ja Wahnsinn. Das ist ja fast Gangbang!"

Für seinen Gesprächspartner scheint dieser oft zitierte Wunsch gar völlige Utopie zu sein. "Bruder, ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben zweimal die Woche", gesteht Pie gegenüber den Zuhörern offen und ehrlich.

Tatsächlich liege auch sein letztes Schäferstündchen schon eine ganze Weile zurück, wie der "Bella Donna"-Interpret weiter preisgibt. "Sieben Monate. Länger sogar", so seine fast schon museale Erinnerung.