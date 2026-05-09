"Mehr gepaddelt als gebumst": Sex-Beichte von Pietro Lombardi lässt selbst Olli Pocher aufhorchen

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Pietro Lombardi sorgt mit einer ehrlichen Beichte aus seinem Sexleben für Aufsehen. Selbst Kumpel Oliver Pocher kann nicht glauben, was er da im Podcast hört.

Von Frederick Rook

Köln - Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) nehmen mal wieder kein Blatt vor den Mund. Eine Beichte aus dem Liebesleben des früheren "DSDS"-Siegers (2011) machte nun aber selbst seinen schmerzbefreiten Kumpel stutzig.

Oliver Pocher (48) ist zweimal geschieden und hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. (Archivfoto)
Oliver Pocher (48) ist zweimal geschieden und hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. (Archivfoto)  © Felix Hörhager/dpa

Ausgelöst wird der schlüpfrige Talk durch eine Fan-Frage, welche die beiden in der neuen Episode ihres "Patchwork Boys"-Podcasts aufgreifen. Konkret geht es dabei darum, wie oft man in einer langfristigen Beziehung mit Kindern überhaupt noch Sex hat?

Wie zwei pubertierende Schuljungen im Sexualkunde-Unterricht müssen Pietro und Olli erst einmal laut lachen, dann erklärt der Comedian mit trockenem Humor: "Zweimal die Woche wäre ja Wahnsinn. Das ist ja fast Gangbang!"

Für seinen Gesprächspartner scheint dieser oft zitierte Wunsch gar völlige Utopie zu sein. "Bruder, ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben zweimal die Woche", gesteht Pie gegenüber den Zuhörern offen und ehrlich.

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Tatsächlich liege auch sein letztes Schäferstündchen schon eine ganze Weile zurück, wie der "Bella Donna"-Interpret weiter preisgibt. "Sieben Monate. Länger sogar", so seine fast schon museale Erinnerung.

Pietro Lombardi gesteht: "Ich habe mehr gepaddelt als gebumst!"

Seit der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) herrscht bei Pietro Lombardi (33) Flaute im Bett. (Archivfoto)
Seit der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) herrscht bei Pietro Lombardi (33) Flaute im Bett. (Archivfoto)  © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Pocher kann nicht glauben, was er da hört und hakt noch einmal völlig ungläubig nach: "Du hast seit sieben Monaten keinen Geschlechtsverkehr gehabt?" Untermieter Pietro lacht und bestätigt das Gesagte mit einem Kopfnicken.

Bezogen auf die sonstigen Freizeit-Aktivitäten seit der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) schiebt der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger dann noch vielsagend hinterher: "Ich habe mehr gepaddelt als gebumst."

Ein Grund für die Matratzensport-Flaute sind aus Sicht der beiden TV-Stars natürlich auch die Kinder. Pietro ist dreifacher Vater. Olli hat sogar fünfmal für Nachwuchs gesorgt - bis jetzt. "Mit Kindern ist schon ein anderes Game", stellt Lombardi klar.

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Und Pocher ergänzt in gewohnt frecher Manier: "Während des Stillens noch versuchen, unter der Decke einen reinzuschieben – ist wirklich schwierig." Der Familienalltag lasse nur wenig Gelegenheiten zu. "Mit zwei Kindern zweimal die Woche? Luxus!", so sein Fazit.

Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

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