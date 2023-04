Influencerin Ann-Vivien: Diese zufällige Begegnung veränderte ihr ganzes Leben!

Die Influencerin Ann-Vivien (30) zeigt ihren Alltag bei Instagram: Dazu gehört natürlich auch ihr Ehemann Matthias. © Screenshot Instagram/annvivien (Bildmontage)

Jetzt verriet sie ihrer Community, welche zufällige Begegnung vor rund zehn Jahren ihr ganzes Leben nachhaltig veränderte.

Die 30-Jährige lebt heute ein echtes Bilderbuch-Leben: Mit ihrem Ehemann, den zwei kleinen Kindern und einem Hund wohnt sie in einem kleinen Ort unweit von Hamburg - vor einigen Jahren erfüllte sich die kleine Familie dort ihren Traum vom Eigenheim und gestaltete den Neubau ganz nach ihren Wünschen.

Doch das ganze Familienglück fußt - wie so oft im Leben - auf einer kleinen zufälligen Begegnung.

Ihren späteren Ehemann habe sie nämlich eher "aus Versehen" in einem Shopping-Center kennengelernt, wie Ann-Vivien ihren Fans nun berichtete.

Dort habe sie 2012 neben dem Studium gelegentlich als Promoterin gejobbt. Matthias, der sich in der Mall nur mal schnell etwas zu trinken kaufen wollte, sei dabei an ihr vorbeigekommen. "Ich hielt ihn für den Center-Manager, der kontrolliert, ob wir fleißig arbeiten. Das tat ich allerdings nicht so wirklich in dem Moment", erinnert sich die 30-Jährige.

Wohl mehr aus Verlegenheit habe sie den vermeintlichen Manager daher angelächelt. Und Matthias? Der hielt das Ganze wohl für eine Flirt-Offensive und lächelte zurück. "Ein vierzigminütiges Gespräch später hatten wir unsere Facebook-Addys ausgetauscht", so Ann-Vivien weiter.

Zwei Tage später folgte das erste Date, drei Wochen später kam das Paar offiziell zusammen. Sie verlobten sich und heirateten, wurden Bauherren, Hundebesitzer und schließlich Eltern einer Tochter.