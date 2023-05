Influencerin Annchen Augustine macht gruselige Entdeckung: "Es ist so krank!"

Die Influencerin Annchen Augustine (24) beschrieb ihren Followern die gruselige Situation in einer Instagram-Story. © Screenshot Instagram/annchen.augustine (Bildmontage)

"Mir ist wohl eine der gruseligsten Dinge überhaupt passiert!!", schrieb sie dafür am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Und weiter: "An Unverschämtheit und Dreistigkeit kaum zu übertreffen."

Sie wolle sich zu dem Thema noch einmal ausführlicher äußern und dafür ein YouTube-Video aufnehmen. Doch in der Kurzversion erklärte sie ihren Fans schon mal, worum es dabei ging: "Eine Person hat sich bei einer Online-Dating-Plattform als mich ausgegeben, das Profil war verifiziert", so die 24-Jährige.

Die ihr unbekannte Person habe sich als Linda ausgegeben, ansonsten aber komplett aus der Sicht der Reit-Influencerin geschrieben. Sie habe alles über ihr Leben und ihre Pferde gewusst und wochenlang mit ihrem Match in der Dating-App kommuniziert. "Bis ins letzte Detail, selbst mein Wortlaut wurde kopiert, es ist so krank!", so Annchen Augustine, der offenbar Screenshots der Chatverläufe vorliegen, total aufgebracht.

"Die Chats sind absolut gruselig und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Linda auch diese Story hier sehen wird", so die Influencerin abschließend. Doch wer tatsächlich hinter dem Namen und den unheimlichen Nachrichten steckt, das bleibt wohl erst einmal unklar.