Influencerin beichtet krassen Liebes-Fauxpas: "War mir so unangenehm!"

Frankfurt am Main/Berlin - Influencerin Greta Engelfried (24) unterhält eine eher ungewöhnliche Liebesbeziehung. Kürzlich sprach sie darüber auf TikTok: Sie erzählte von einem durchaus krassen Fauxpas, der ihr in Bezug zu ihrem Partner unterlaufen ist.

In einem am gestrigen Mittwochabend veröffentlichten TikTok-Video erzählte sie dazu eine Episode.

Sie unternahm mit dem Unbekannten zusammen am Ende des vergangenen Jahres eine längere Reise durch Südostasien, jedoch bezeichnet die 24-Jährige den Mann konsequent nie als ihren Freund oder Lebensgefährten, sondern stets nur als ihr " Long-Term-Hinge-Date " ("Hinge" ist der Name der Dating-App, über die sich Greta und ihr Partner kennengelernt haben).

Die 24-Jährige berichtete von einem Liebes-Fauxpas, betonte aber, dass die Episode im Nachhinein "eigentlich eine lustige Story" sei. © Montage: Screenshot/TikTok/greatestshity

Wie Greta erklärte, ereignete sich die Episode während ihres Aufenthalts in Südostasien. Ihr "Long-Term-Hinge-Date" war früher abgereist, während die Berlinerin noch einen Trip durch Indonesien unternahm.

Während dieser Zeit schrieb ihr Partner ihr über einen Messenger-Dienst und bat sie um die Adresse einer gemeinsamen Freundin in Köln. Es war jedoch in Indonesien mitten in der Nacht, als die Nachricht eintraf.

Die völlig übermüdete Influencerin fand die Adresse zunächst nicht auf ihrem Smartphone. "Dann dachte ich so: 'Ich bin da doch mit Bolt hingefahren, gucke ich doch mal die Adresse bei Bolt nach'", berichtete sie lachend weiter.

"Ich war wirklich müde", fügte die 24-Jährige noch einmal mit Nachdruck hinzu. Sie habe ihrem "Long-Term-Hinge-Date" die erste Adresse geschickt, die sie in ihren Daten des Scooter- und Auto-Verleihers finden konnte.

An dieser Stelle muss hinzugefügt werden, dass die 24-Jährige und ihr Partner eine offene Beziehung unterhalten, beide daten auch noch andere Personen.

Greta hatte nicht die Adresse der gemeinsamen Freundin verschickt, sondern die Anschrift eines Mannes, mit dem sie einige Zeit zuvor ein "intensiveres Date" in Köln gehabt hatte.