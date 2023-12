Influencerin in Indonesien in Klinik: Sie meldet sich unter Tränen

Greta Engelfried (24) lässt ihre Follower schon seit mehreren Wochen mit Storys und Einträgen auf Instagram an ihrer Reise durch Südostasien teilhaben. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Wahl-Berlinerin aus der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main reist schon seit mehreren Wochen durch Südostasien, wobei sie am Anfang zunächst in Begleitung eines Mannes in Thailand unterwegs war.

Vor etwa einer Woche trennten sie und ihr Begleiter sich jedoch und Greta reiste alleine nach Indonesien weiter. Hier ereilte ein Schicksalsschlag die 24-Jährige.

Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich, sie bekam Fieber, wie sie am heutigen Freitagmorgen in einer Instagram-Story berichtete. Dazu zeigte sie ein Foto aus einem indonesischen Krankenhaus.

Wie Greta weiter schilderte, sollte ihr Blut abgenommen werden, da der Verdacht einer Malaria-Infektion im Raum stand. Doch der Test brachte ein anderes Ergebnis zutage.