Offene Beziehung: Influencerin Greta sorgt für "kleinen Aufreger"

Es sei "der dritte Typ", den sie in diesem Jahr datet. Auch sei sie sich etwas unsicher, ob das "richtiges Daten" sei, doch so, wie die Treffen zwischen ihr und dem Mann wären, "irgendwie schon".

In ihrem jüngsten TikTok-Clip schminkt die 24-Jährige sich vor laufender Kamera und plaudert dabei aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. © Screenshot/TikTok/greatestshity

Bei dem ersten Treffen sei sie natürlich mit dem Mann spazieren gegangen. Auf diese Weise lernt Engelfried stets neue Dating-Kandidaten kennen.

Danach habe es bislang zwei Treffen gegeben.

"Was die Absichten bei so was sind, ist ja relativ klar", fügt die 24-Jährige an. Sie ergänzt jedoch sofort: "Sowohl er als auch ich würden uns nicht miteinander treffen, wenn wir uns nicht irgendwie auch sympathisch fänden."

Der Mann sei "voll die Maus".

Freunde hätten ihr zunächst abgeraten, sich auf diese Treffen einzulassen. Denn wenn sie jemanden gut fände, würde sie schnell emotionale Nähe zu dieser Person aufbauen.

Diese Eigenschaft von Greta zeigte sich Ende vergangenen Jahres sehr deutlich, als sie mit einem Mann zusammen durch Südostasien reiste.