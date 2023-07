Influencerin ist bitter enttäuscht von Fußball-Bundesligisten und meint: "Gönnt doch mal"

Frankfurt am Main/Berlin - Auch wenn sie inzwischen Wahl-Berlinerin ist, Influencerin Greta Engelfried (23) bleibt als leidenschaftlicher Fußball-Fan ihrem bisherigen Favoriten-Verein treu - selbst wenn sie von diesem nun sehr enttäuscht wurde, wie die Ex-Kandidatin der TV-Show " Love Island " in einer Instagram-Story vom heutigen Mittwochvormittag ganz klar zum Ausdruck brachte.

Influencerin Greta Engelfried wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - die 23-Jährige ist leidenschaftlicher Fußball-Fan. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die gelernte Industriekauffrau, die vor ihrem Umzug in die Bundeshauptstadt in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte ein einziges Foto als Story, das allerdings Bände sprach.

Die Bild zeigt Gretas Konterfei in Großaufnahme, das Gesicht der jungen Frau bringt ganz unmissverständlich enttäuschtes Schmollen zum Ausdruck, das sich auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt bezieht.

Der dazu eingestellte Text lautet: "Hab' schon wieder keine Dauerkarte für die nächste Saison bekommen 🥲".

In einem zweiten Text-Block spricht die Influencerin den Bundesligisten aus Frankfurt direkt an und fordert diesen auf: "Gönnt doch mal."