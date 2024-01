Influencerin leidet qualvoll: Verzweifelte Tränen-Story aus Krankenhaus

Mittlerweile befindet sich Greta Engelfried (24) im Krankenhaus. Wirklich geholfen werden konnte ihr aber bislang noch nicht. © Montage: Instagram-Story/greta_e_

Am gestrigen Samstag konnte man durch einen Blick in die Instagram-Story der 24-Jährigen einen Einblick gewinnen, wie enorm die einstige "Love Island"-Teilnehmerin derzeit von den Strapazen der vergangenen Wochen gebeutelt war.

Schwach und ausgemergelt im Krankenhausbett liegend verkündete sie mit Tränen in den Augen und zitternder Stimme, dass sie trotz intensiver medizinischer Betreuung noch immer keine Besserung verspüre. Greta fühle sich demnach unfassbar schlapp und müde. Sie gab weiterhin an, dass sie bereits seit mindestens zwei Wochen mit ihrem Krankheitszustand zu kämpfen habe.

Neben enormen Magenschmerzen, gegen die lediglich Schmerzmittel helfen, sei es ihr zudem nicht möglich, in geregeltem Maße zu essen, da dies schlicht zu anstrengend für die junge Frau sei.

Weitaus frustrierender als der Fakt, dass sie sich keinen Deut besser fühle, sei jedoch die Ungewissheit.

Denn noch immer konnten die Ärzte nicht in Erfahrung bringen, was Greta fehlt. Auch in ihrem Update vom Nachmittag hatte sich hieran nichts geändert: "Es war zwar heute eine Ärztin da, aber die hat mir nicht wirklich weitergeholfen", so ihre Aussage.

Stattdessen habe sie erstmals Antibiotikum erhalten.

"Warum, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden", fügte sie jedoch noch an. Ob sie am heutigen Sonntag große Fortschritte in Bezug auf eine wasserdichte Diagnose erwarten kann, bezweifle sie ebenfalls stark.