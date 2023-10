Influencerin traute sie sich jahrelang nicht, sich "vor einem Typen komplett auszuziehen"

Frankfurt am Main/Berlin - Beleidigungen, Diffamierungen und mitunter auch blanker Hass - der Missbrauch der Kommentar-Funktion auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co. ist schon seit Langem ein Thema. Influencerin Greta Engelfried (24) machte am gestrigen Sonntag erneut darauf aufmerksam.

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video präsentiert Greta Engelfried (24) ein etwas freizügig daherkommendes Halloween-Outfit - sie erhielt dafür zahlreiche Likes und positive Kommentare. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Wahl-Berlinerin, die vor ihrem Umzug in die Bundeshauptstadt lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte hierzu eine Instagram-Story mit einem längeren Text.

Im Zentrum der Story ist ein Kommentar zu lesen, den Greta wohl unlängst zu einem ihrer Instagram-Einträge erhielt: "Error 404 boobs not found" (deutsch: Fehlermeldung 404 Brüste nicht gefunde) - ganz klar eine sexistische Beleidigung, die auf die Größe der Brüste der Influencerin anspielt.

Erst im Sommer dieses Jahres hatte die Berlinerin erklärt, dass sie sich über eine lange Zeit hinweg wegen ihrer nur geringen Oberweite geschämt habe. Doch sie habe sich weiterentwickelt und könne nun ihren Körper so lieben, wie er ist.

In ihrer am Sonntag veröffentlichten Story spielt die 24-Jährige auf diese Entwicklung an: "Hätte mein früheres Ich diese Kommentare lesen müssen, wäre ich direkt zum Beautydoc gerannt! Und wofür? Nur weil meine Brüste nicht [zu] der Idealnorm mancher 'männlicher' Kinder passen?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).