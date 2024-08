Influencerin Karo Kauer erlebt in Hamburg epischen Moment: "Das ist krass!"

Hamburg/Eislingen - Auf ihrer Label-Tour 2024 hat die Designerin Karo Kauer (33) am Samstag mitten im CSD-Trubel auch Station in Hamburg gemacht.

Dementsprechend liegt ein Fokus der in Eislingen geborenen Zweifachmutter aber eben auch im Norden: Eigentlich sollte bereits im April ein dauerhafter Karo-Kauer-Store im neuen Westfield Center in der Hafencity entstehen. Doch die Eröffnung des Einkaufcenters wurde immer wieder verschoben. Ein vorübergehender Pop-up-Store in der Europapassage dient seitdem als Zwischenlösung.

Zu Hamburg hat die Influencerin, der bei Instagram rund 577.000 Fans folgen, aber auch eine besondere Verbindung. Denn schon immer habe sie in der Hansestadt die prozentual größte Community gehabt, erklärt die 33-Jährige. "Auch wenn ich mir nicht erklären kann, warum das eigentlich so ist."

Diese rollten am Samstagmorgen dann auch auf den Marktplatz in der Hafencity am Überseeboulevard, wo die Fans natürlich Schlange standen. "Die ersten waren um 5.50 Uhr schon da", so Karo zu TAG24. Und das, obwohl die Türen erst um 10 Uhr geöffnet wurden. "Das ist krass, wenn man dann die Schlange sieht und die da schon mit ihren Campingstühlen warten. Das ist ein epischer Moment, auf jeden Fall!"

Mit gleich zwei Trucks tourt das Label Karo Kauer aktuell durch Deutschland und Österreich, um die Online-Community auch vor Ort zu erreichen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Erst seit 2020 gibt es das Modelabel von Karo Kauer. Die Erfolgsstory ihrer eigenen Brand kann sich die Influencerin bis heute selbst nicht so recht erklären. "Denn: Wir haben das Rad nicht neu erfunden", so Karo zu TAG24. "Aber ich glaube, dass die Leute in mir als Gesicht der Marke auch eine Inspiration sehen. Als Geschäftsfrau, die ich mittlerweile bin, als alleinerziehende Mama von zwei Kindern und als Style-Inspiration."

Deshalb sei die Range ihrer Fans wohl auch so groß: ob kleine Jungs oder Großmütter – auf ihrer Tour habe sie schon so viele unterschiedliche Follower getroffen und beraten. Und das Konzept, einmal selbst aus dem Online-Geschäft herauszutreten und greifbar für die Community zu werden, scheint aufzugehen.

"Die Leute sind so dankbar, dass wir nicht nur in Eislingen den Flagship-Store haben, sondern dass wir auch zu ihnen kommen", weiß Karo. Das habe sie so auch schon bei ihrer ersten Label-Tour erlebt. Das positive Feedback aus ihrer Community bewegte sie schließlich dazu, eine zweite Tour in größerer Form zu starten. "Weil wir wie eine kleine Familie sind." Und auch eine dritte Tour sei nicht ausgeschlossen – und dafür hat Karo auch schon einige Ideen.

"Aber ich will nicht zu viel verraten. Eins nach dem anderen!", so die 33-Jährige weiter. Für sie und ihr Team geht es nach der Station in Hamburg nun erst einmal weiter nach Bremen (5. August), Hannover (6. August) und Köln (7. August).