Influencerin Lena Jensen ist Mutter geworden: Doch Fans haben Anlass zur Sorge!

Lena Jensen (30) und Ehemann Lukas (30) sind Eltern geworden: Doch zunächst sahen Fans nur ein Foto der erschöpften Mutter bei Instagram. © Screenshot/Instagram/lenajensn (Bildmontage)

Am Samstagmittag, und damit zwei Tage nach dem errechneten Entbindungstermin, hatte sich die 30-Jährige bereits mit aufregenden News bei ihren Fans gemeldet: "Wenn Ihr das hier lest, werde ich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus sein ... die Geburt geht los", schrieb sie zu einem vorbereiteten Video, mit dem sie noch einmal ihre Schwangerschaft Revue passieren ließ.

Einen Tag später schickte sie Fans dann ein Update: "Der Kleine und Lukas sind wohlauf", erklärte Lena in ihrer Instagram-Story. Doch ihr selbst gehe es leider nicht so gut. "Die Geburt ist leider anders abgelaufen als geplant", deutete sie lediglich an. Sie wolle sich dazu aber in den kommenden Tagen noch einmal genauer melden.

Auf ein Baby-Foto mussten Fans bis zuletzt verzichten.

Die Ex-Vize-Miss-Germany hatte ihre Fans zuvor mit regelmäßigen Updates in den sozialen Medien an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. In einem Gender-Reveal verkündeten sie und ihr Freund dann im Juli, dass sie sich auf einen Jungen freuen durften.

Jetzt ist ihr kleiner Schatz endlich auf der Welt und für das Paar beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt: "Wenn ich wiederkomme, werde ich vielleicht etwas anders sein", hatte Lena bereits angekündigt. Und sie erklärte weiter dazu: "Ein Kind zu gebären, stelle ich mir so vor, dass auch eine Mutter geboren wird."