Influencerin berichtet von absolutem Reise-Chaos: 28 Stunden von Nizza nach London

Hamburg/London - Was für eine Odyssee! Mega-Influencerin Leonie Hanne (35) hat ihren rund 4,6 Millionen Followern auf Instagram von der "seltsamsten Flugerfahrung" ihres Lebens berichtet.

Zwar sei die Flugerlaubnis später erteilt worden, die Chaos-Reise war damit aber noch nicht beendet: "Als wir in London ankamen, mussten wir eine Stunde warten, weil es keinen 'Parkplatz' für unsere Maschine gab. Nach einer weiteren Stunde hieß es, dass unser Gepäck nicht mitgekommen sei", berichtete Leonie.

Als sie am nächsten Tag aufgewacht seien, sollte der Flug gegen 12 Uhr gehen. "Wir sind direkt zurück zum Flughafen, wo es die längsten Schlangen gab, die ich je gesehen habe. Um 13 Uhr waren wir schließlich an Bord, durften aber zwei Stunden lang nicht abheben."

Also hätten die beiden notgedrungen ihr Gepäck geholt, ein Hotel gebucht, eine Stunde auf ein Taxi warten müssen und seien gegen 2 Uhr morgens völlig fertig in ihrem kurzfristig gebuchten Hotel angekommen.

Doch der Reihe nach: Zunächst sei ihr Flug lediglich zwei Stunden verspätet gewesen. Als sie schließlich an Bord gewesen seien, jedoch der Schock: "Um 23.45 Uhr hat man uns letztlich gesagt, dass wir nicht fliegen können und sich der Flug über Nacht verzögert", so Leonie.

Eigentlich wollten die Hamburgerin und ihr Partner Alex (34) nur von Nizza zurück in ihre Wahl-Heimat London fliegen, doch die Reise wurde zum absoluten Chaos. "Ich war noch nie glücklicher, zu Hause zu sein", verdeutlichte die Jetsetterin.

Komisch nur, dass die Ortungsgeräte, die die beiden in ihrem Gepäck dabeihatten, gezeigt hätten, dass selbiges sehr wohl mit in die englische Hauptstadt gekommen war.

Die Fluggesellschaft habe daraufhin gesagt, dass das Gepäck aus Versehen eingelagert worden sei und in ein paar Stunden freigegeben werde. "Zwei Stunden später kam aber heraus, dass sie es einfach nur auf das falsche Band gelegt hatten", wetterte die 35-Jährige.

Die schlussendliche Bilanz ihrer Reise fasste Leonie wie folgt zusammen: "Wir haben unser Hotel um 16 Uhr am Vortag verlassen und kamen 28 Stunden später in London an!" - ihren Fans riet sie abschließend, bei anstehenden Reisen "vorbereitet" zu sein sowie Nervenstärke, Essen und Wasser mitzubringen.