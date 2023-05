Top-Influencerin Leonie Hanne bringt selbst Katy Perry zum Staunen

Influencerin Leonie Hanne (34, r.) hat auf einem Event mit Mega-Star Katy Perry (38) Händchen gehalten - und die Sängerin mit ihrem Outfit beeindruckt. © Fotomontage: Instagram/leoniehanne

Zu dem besonderen "Vorfall" kam es auf einem Event der Luxus-Marke "Tiffany & Co." in New York, bei dem die gebürtige Hamburgerin zu Gast war und die Sängerin als Überraschungsgast auftrat.

Wie die 34-Jährige auf ihrem Instagram-Profil berichtete, konnte sie bei dem unangekündigten Konzert einen Platz in der ersten Reihe ergattern, die Performance des Mega-Stars aus nächster Nähe bewundern.

Im Laufe des Auftritts kam es schließlich zu dem speziellen Moment. Leonie schrieb zu dem entsprechenden Video: "She saw me and took my hand" (auf Deutsch: "Sie hat mich gesehen und meine Hand genommen").

Doch beim Händchenhalten blieb es nicht, denn offenbar war der US-Star vom freizügigen Outfit der Influencerin mächtig beeindruckt. In dem Video ist zu hören, wie die Sängerin laut "Oh, what is that?" ("Oh, was ist das?") in Richtung der Blondine ruft.

Die konnte ihr Glück anschließend kaum fassen und hielt sich ungläubig die Hand vor den Mund, während sie breit grinsend in die Kamera ihres Handys blickte.