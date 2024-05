Alkoholverbot am Ballermann: Das hält Malle-Star Mickie Krause von der Regelung

Mickie Krause (53) tritt seit mehr als 25 Jahren regelmäßig am Ballermann auf. © Jan Woitas/dpa

"Also mich stört es eigentlich nicht, wenn an der Playa und am Strand Alkohol getrunken wird", sagte Krause ("Schatzi schenk mir ein Foto") der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe selbst gern mit Freunden an den Strand und trinke dort gemütlich ein Sixpack Bier. "Was spricht dagegen?"

Was ihn allerdings störe: Wenn die Partygänger einfach ihren Müll liegen lassen. "Da frage ich mich immer, ob die Leute keine Erziehung genossen haben. Das ist für mich unerklärlich."

Es sehe morgens an der Playa de Palma teilweise aus "wie auf einer Müllhalde", monierte Krause. "Und manchmal ist das schon ein Grund zu sagen: Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann braucht es einfach solche Regelungen."

Urlaubern in mehreren Partyvierteln Mallorcas und Ibizas, die zum Beispiel mit der offenen Bierdose am Strand oder auf öffentlichen Grund erwischt werden, droht künftig ein Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro. Krause fragt sich allerdings, wer das Verbot kontrollieren soll.