Influencerin teilt sehr intime Gedanken: "Ich muss ihm zeigen, was er verpasst"

Frankfurt am Main - Normalerweise spricht Influencerin Tami Tilgner (26) über Fitness und ihr Leben als Mutter eines kleinen Sohnes, doch in ihrem jüngsten Instagram-Reel geht die Frankfurterin weit darüber hinaus: Sie teilt sehr persönliche Gedanken mit ihren mehr als 300.000 Followern.

Influencerin Tami Tilgner (26) befasst sich mit Fitness, Lifestyle und "Mom Life", wie sie es nennt - sie hat rund 303.000 Instagram-Follower. © Screenshot/Instagram/tamitilgner

Der am gestrigen Donnerstagabend veröffentliche Clip zeigt in wechselnden Szenen die 26-Jährige in unterschiedlichen Situationen, wobei stets kurze, schriftliche Statements eingeblendet werden.

"Ich muss ihm zeigen, was er verpasst" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst) ist als Erstes zu lesen, gefolgt von "Hoffentlich sieht das niemand" und "Ich hoffe, sie mögen mich".

Aus dem zu dem Reel eingestellten Text geht hervor, welche Botschaft Tami damit verbreiten möchte: "Wenn Du Bestätigung von außen suchst, ist das oft ein Zeichen dafür, dass Wertschätzung von Dir selbst für Dich fehlt."

Im weiteren Verlauf des Textes bekennt die Influencerin, dass sie selbst lange von dem Problem betroffen war - und es auch heute noch teilweise ist -, dass sie ihr Glück "von der Meinung anderer" abhängig gemacht habe beziehungsweise mache.