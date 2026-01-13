2raumwohnung-Sängerin wird 70, aber macht das Berghain weiter unsicher

Berlin - Die mit der Band 2raumwohnung bekannt gewordene Sängerin Inga Humpe (69) geht auch mit fast 70 Jahren noch in den Berliner Technoclub Berghain.

Inga Humpe (69) feiert am 13. Januar 2026 runden Geburtstag. © Henning Kaiser/dpa

"Das Berghain ist und bleibt ein Tempel für mich", sagte sie dem "Stern".

Mit ihrem Geburtstag am Dienstag geht sie betont gelassen um: "Meine Devise ist: 70 ist besser als 80."

Zudem gebe es in der Altersgruppe mittlerweile jede Menge "cooler Vorbilder", dazu zählt sie Cher (79), Jane Fonda (88) oder Mick Jagger (82).