Baby-Drama bei "Schwiegertochter"-Ingo: Seine Frau Annika zieht jetzt Konsequenzen

Düsseldorf - "Schwiegertochter gesucht"-Legende Ingo (32) und seine Ehefrau Annika (33) wollen unbedingt eine eigene Familie gründen. Bislang vergeblich. Aufgeben will das Paar deshalb aber noch lange nicht!

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo (32) und seine Annika (33) gehen bereits seit über fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. © Bildmontage: Instagram/ingonator_official (Screenshots)

Viele Jahre lang suchte der Kult-Kandidat des RTL-Kuppelformats im TV gemeinsam mit Vater Lutz und Mutter Stups nach der perfekten Partnerin fürs Leben. Gefunden hat er sie allerdings erst abseits des Rampenlichts, und zwar im Internet.

Seit fünf Jahren schwebt Ingo jetzt schon mit seiner Herzdame auf Wolke sieben. Erst im vergangenen Jahr hatten sich die beiden im Rahmen einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Ein gemeinsames Baby soll jetzt ihre Liebe krönen.

Um sich den Kinderwunsch doch noch zu erfüllen, hat sich Annika jetzt zu einem drastischen Schritt entschieden: Die 33-Jährige sagt ihren überschüssigen Pfunden den Kampf an! Und das mit Erfolg.

"Leute, ich bin so glücklich gerade ... Da zeigt die Waage einfach minus zwei Kilogramm an, in einer Woche. Bähm!", freut sich Ingos Ehefrau auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal.

Vielsagend fügte sie hinzu: "Momentan gebe ich ALLES für den Kinderwunsch!"