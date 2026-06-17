Intensivstation! TV-Star bangt nach dramatischer Frühchen-Geburt um seine Tochter

Köln/München - Mike Cees (38) ist erstmals Vater geworden. Die Geburt seiner Tochter verlief jedoch dramatisch. Kaum hatte sie das Licht der Welt erblickt, landete die Kleine auch schon auf der Intensivstation!

Mike Cees (38) war in mehreren Reality-TV-Formaten zu sehen. Jetzt ist er erstmals Vater geworden. (Archivbild) © RTL

Wie jetzt bekannt wurde, fand die Entbindung bereits am vergangenen Samstag (13. Juni) in einer Münchner Klinik statt. Das Mädchen wurde jedoch viel zu früh geboren und wog nur bedrohliche 1300 Gramm.

"Das war natürlich viel zu wenig. Deshalb mussten wir bei der Geburt auch zittern", verrät der ehemalige "Sommerhaus"-Bewohner im "Bild"-Interview. Die Versorgung des Babys im Mutterleib sei nicht gut gewesen, "und wir mussten entscheiden, was wir machen".

20 Stunden habe die Prozedur gedauert, wie Mike weiter offenbart. Danach ging es für sein Baby sofort auf die Intensivstation. Mehrere Tage mussten die frischgebackenen Eltern um die Gesundheit ihres Babys bangen.

"Aber am Ende haben der Chefarzt und seine Assistentin das alles hinbekommen. Wir sind sehr dankbar dafür", so der 38-Jährige. Ebenfalls positiv: das Frühchen nimmt zu.

"Sie wiegt jetzt 1483 Gramm", teilte der RTL-Star erleichtert mit. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut.