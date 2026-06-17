Intensivstation! TV-Star bangt nach dramatischer Frühchen-Geburt um seine Tochter
Köln/München - Mike Cees (38) ist erstmals Vater geworden. Die Geburt seiner Tochter verlief jedoch dramatisch. Kaum hatte sie das Licht der Welt erblickt, landete die Kleine auch schon auf der Intensivstation!
Wie jetzt bekannt wurde, fand die Entbindung bereits am vergangenen Samstag (13. Juni) in einer Münchner Klinik statt. Das Mädchen wurde jedoch viel zu früh geboren und wog nur bedrohliche 1300 Gramm.
"Das war natürlich viel zu wenig. Deshalb mussten wir bei der Geburt auch zittern", verrät der ehemalige "Sommerhaus"-Bewohner im "Bild"-Interview. Die Versorgung des Babys im Mutterleib sei nicht gut gewesen, "und wir mussten entscheiden, was wir machen".
20 Stunden habe die Prozedur gedauert, wie Mike weiter offenbart. Danach ging es für sein Baby sofort auf die Intensivstation. Mehrere Tage mussten die frischgebackenen Eltern um die Gesundheit ihres Babys bangen.
"Aber am Ende haben der Chefarzt und seine Assistentin das alles hinbekommen. Wir sind sehr dankbar dafür", so der 38-Jährige. Ebenfalls positiv: das Frühchen nimmt zu.
"Sie wiegt jetzt 1483 Gramm", teilte der RTL-Star erleichtert mit. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut.
Frischgebackener Papa Mike Cees schwärmt: "Ich weiß jetzt, was Liebe wirklich ist!"
Für Mike ist die Geburt ein einschneidendes Erlebnis in seinem turbulenten Leben. Vor allem der erste Moment mit seiner Tochter bewegt ihn stark: "Ich habe geheult wie ein Schlosshund, als ich sie zum ersten Mal auf dem Arm hatte."
Ergänzend fügt der 38-Jährige hinzu: "In dem Moment, als wir unsere Tochter das erste Mal gesehen haben, wurde alles andere plötzlich unwichtig. So ein Gefühl kannte ich vorher nicht. Ganz ehrlich: Ich weiß erst jetzt, was Liebe wirklich ist!"
Mike wurde 2020 einem breiteren Publikum bekannt, als er in der TV-Show "Temptation Island" versuchte, vergebene Frauen zu verführen. Bei der Schweizer "Bachelorette" polarisierte er kurz darauf mit seinem großspurigen Verhalten.
Doch vor allem der Umgang mit seiner damaligen Ehefrau Michelle Monballijn im "Sommerhaus" manövrierte Cees 2021 beim TV-Publikum ins Abseits. Später bekam er dann auch noch Ärger mit dem Gesetz, saß 61 Tage in Haft.
Titelfoto: RTL